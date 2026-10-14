Estabilidad en casi toda España con fuertes chubascos en Murcia y Almería

La estabilidad predominará en gran parte de España, aunque la entrada de humedad del Mediterráneo favorecerá la aparición de chubascos que podrían ser localmente fuertes en puntos del litoral de Murcia y Almería. Además, se esperan posibles precipitaciones en Baleares y otros puntos del área mediterránea, mientras que en el Estrecho serán probables las rachas muy fuertes de viento de levante.

La situación meteorológica se mantendrá estable en la mayor parte del país, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Sin embargo, el extremo sureste peninsular tendrá una mayor presencia de nubosidad debido a la entrada de humedad procedente del Mediterráneo, que dejará cielos nubosos o cubiertos.

En este contexto, podrán registrarse chubascos localmente fuertes en algunos puntos del litoral de Murcia y Almería. Las precipitaciones también podrían extenderse a las islas Baleares, mientras que en otras zonas del Mediterráneo se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia aislada. Esta posibilidad será más probable en el entorno del Estrecho.

Además, durante las primeras horas del día, la nubosidad baja tendrá una presencia destacada en regiones del norte y del interior este peninsular. No obstante, se espera que tienda a levantar a medida que avance la jornada. También serán probables las brumas y los bancos de niebla matinales en distintas zonas de los tercios norte y este de la Península, con una posible mayor persistencia en los litorales de Galicia.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada, especialmente en el área del Estrecho, donde soplará levante con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes. Esta situación convivirá con viento moderado del este y nordeste en los litorales de Alborán, el sureste peninsular, el Cantábrico y Galicia, aunque en estas últimas zonas se espera que amaine.

En el Ampurdán y el norte de Baleares soplará tramontana moderada, también con tendencia a perder intensidad. En Canarias predominará el alisio moderado, mientras que en el resto del país el viento será flojo y tendrá como componente predominante la dirección este.

Predicción semanal: Martes: predominio de sol; probables chubascos en Cataluña y sur de Mallorca. De miércoles a viernes: predominio de sol; probables chubascos en el extremo sureste peninsular. Hasta el viernes las temperaturas serán más propias de mes de septiembre. [1/2] pic.twitter.com/nX7vMWOHvO — AEMET (@AEMET_Esp) October 13, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución de las temperaturas será desigual. Las máximas descenderán en el cuadrante sureste peninsular y en Alborán, mientras que se esperan aumentos en Canarias y Cataluña. Galicia y el Cantábrico registrarán especialmente las subidas más destacadas, que podrán ser localmente notables.

En el resto del territorio se esperan pocos cambios en las temperaturas máximas. En cuanto a las mínimas, aumentarán en buena parte de la vertiente atlántica sur, además de en Ceuta, Melilla y algunas zonas del Cantábrico. Por el contrario, en el resto del país habrá pocos cambios, con predominio de los descensos en las zonas de montaña.

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde podría producirse alguna precipitación durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas subirán y se situarán entre los 22 y los 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y entre los 22 y los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife.