España se divide entre la estabilidad generalizada y los chubascos en el área mediterránea

La estabilidad atmosférica continuará siendo la nota predominante en buena parte de España, aunque la entrada de humedad en el arco mediterráneo favorecerá un aumento de la nubosidad y la aparición de chubascos en el sudeste peninsular. Algunas de estas precipitaciones podrían alcanzar intensidad localmente fuerte en puntos del litoral. Además, se esperan rachas muy fuertes de viento de levante en el Estrecho y el sur de la provincia de Cádiz, en una jornada marcada por las diferencias meteorológicas entre las distintas zonas del país. También la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros en Andalucía.

Las altas presiones mantendrán el predominio de los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Sin embargo, el panorama será distinto en el área mediterránea, donde la humedad propiciará un ambiente más nuboso y favorecerá las precipitaciones. Los chubascos afectarán principalmente al sudeste peninsular y podrían extenderse también a las islas Baleares. En otros puntos del Mediterráneo se esperan precipitaciones ocasionales, con una probabilidad mayor en el entorno del Estrecho.

La nubosidad también estará presente en los litorales de Galicia y del Cantábrico, donde se prevén cielos nubosos o con intervalos de nubes. Esta situación se repetirá durante las primeras horas del día en zonas del interior del este peninsular, antes de que la evolución de la nubosidad dé paso a otros fenómenos a lo largo de la jornada.

Durante la tarde crecerán intervalos de nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste y en zonas de montaña del resto de la Península. Este desarrollo nuboso podría dejar algún chubasco o tormenta aislada en la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y el Sistema Central. Se tratará de precipitaciones localizadas, en contraste con el tiempo estable que se mantendrá en buena parte del país por la influencia de las altas presiones.

La jornada comenzará también con probables brumas y bancos de niebla en regiones mediterráneas y en el interior del este peninsular. Estos fenómenos podrían aparecer igualmente en los litorales de Galicia y del Cantábrico, donde las nieblas podrían ser más persistentes. En Canarias, por su parte, se prevé la probable presencia de calima en altura.

En cuanto al viento, el levante soplará con intervalos fuertes en Alborán y podría alcanzar rachas muy fuertes en el Estrecho y el sur de la provincia de Cádiz. En los litorales del sudeste peninsular predominará el viento moderado del nordeste. En el resto del territorio se esperan vientos flojos de dirección variable, con predominio de la componente este, mientras que en el Cantábrico y el noroeste tenderá a establecerse la componente oeste, con intervalos moderados en las zonas litorales.

Predicción semanal: Martes: predominio de sol; probables chubascos en Cataluña y sur de Mallorca. De miércoles a viernes: predominio de sol; probables chubascos en el extremo sureste peninsular. Hasta el viernes las temperaturas serán más propias de mes de septiembre. [1/2] pic.twitter.com/nX7vMWOHvO — AEMET (@AEMET_Esp) October 13, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en términos generales, aunque se esperan variaciones en determinadas regiones. Las máximas descenderán en Cataluña, la meseta Sur, Galicia y el Cantábrico occidental. Por el contrario, se prevén ascensos de las temperaturas máximas en el litoral del Cantábrico oriental. Estas variaciones se producirán dentro de una jornada en la que la estabilidad atmosférica seguirá predominando en gran parte del país, pese a los episodios de nubosidad, las precipitaciones localizadas y las diferencias en el régimen de vientos.

En el archipiélago canario predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, aunque las islas montañosas podrán registrar algunas nubes bajas en sus vertientes norte. También se espera la probable presencia de calima en altura y viento moderado del nordeste. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 23 y los 27 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 29 grados.