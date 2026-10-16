Alerta amarilla por tormentas en Andalucía mientras caen las temperaturas en el norte

La estabilidad atmosférica continuará predominando en gran parte de España, bajo la influencia de las altas presiones y con cielos poco nubosos en amplias zonas. Sin embargo, el acercamiento de un frente provocará un aumento de la nubosidad en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde se esperan precipitaciones débiles. En Andalucía, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra avisos meteorológicos con franjas de nivel amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 14:00.

La jornada también estará marcada por la aparición de nubes bajas durante las primeras horas del día en distintas zonas del tercio norte peninsular, el tercio este, Melilla y el entorno del Estrecho. En general, estas nubes tenderán a desaparecer a medida que avance la jornada, dando paso a cielos más despejados.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en amplias áreas de la vertiente atlántica y de Andalucía mediterránea. Esta nubosidad podrá dejar chubascos acompañados de tormenta en zonas de montaña, la meseta Norte y el entorno de Alborán. En esta última área, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes. Aunque con menor probabilidad, tampoco se descartan episodios de intensidad similar en el entorno del Sistema Central y la Ibérica Norte.

Las primeras horas del día podrán estar acompañadas de brumas y nieblas en zonas de los tercios norte y este de la Península, así como en Baleares y Melilla. Estos bancos de niebla podrían ser localmente densos y persistentes en el Cantábrico y el norte de Galicia, por lo que la visibilidad podría verse reducida en esas áreas.

En el archipiélago canario se espera calima, otro de los fenómenos destacados de la jornada. La evolución de la nubosidad será diferente según las zonas, con tendencia a despejar en buena parte de las islas, aunque persistirán las nubes bajas en los sectores septentrionales de las islas montañosas.

El viento soplará de levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho, aunque tenderá a amainar. También predominará el nordeste en los litorales del sureste peninsular y en Canarias.

En el resto del territorio se espera viento flojo y variable al principio, con tendencia a establecerse la componente norte en la mitad norte peninsular y Baleares. Además, el cierzo arreciará en el valle del Ebro y el nordeste ganará intensidad en la meseta Norte y Galicia. En zonas del litoral gallego se podrán registrar intervalos fuertes.

Fin de semana: en el este y sur peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, chubascos con probables tormentas fuertes o muy fuertes. En Canarias los chubascos serán probables el domingo. 🌡️Las temperaturas bajarán de forma notable o extraordinaria, especialmente las máximas. pic.twitter.com/ixZG80QIOb — AEMET (@AEMET_Esp) October 13, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución térmica será desigual en el territorio nacional. Las temperaturas máximas descenderán en el centro-norte y el noroeste peninsular. La bajada será notable en el Cantábrico y Lugo, mientras que en el tercio sureste se esperan ascensos. En el resto del país, los valores máximos registrarán pocos cambios.

En cuanto a las temperaturas mínimas, bajarán en Galicia y Melilla, mientras que en las demás zonas se mantendrán, en general, sin variaciones significativas.

En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 23 y los 27 grados. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre los 23 y los 29 grados. En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos de nubes altas con tendencia a despejar, aunque habrá nubes bajas en el norte de las islas montañosas e intervalos de nubosidad de evolución en zonas del interior, donde podría producirse algún chubasco aislado. También se prevé calima y viento del nordeste.