La AEMET activa el aviso rojo por lluvias extraordinarias y alerta de posibles inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante para este domingo, ante la previsión de precipitaciones que pueden alcanzar los 200 litros por metro cuadrado en doce horas y los 300 en 24 horas en algunos puntos. La alerta ha comenzado a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 23:59, aunque continuará durante las primeras horas del lunes.

La AEMET advierte de que el peligro meteorológico es extraordinario y de que la población vulnerable y los bienes situados en zonas expuestas podrían sufrir impactos "muy graves o catastróficos". El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad Valenciana también ha elevado a rojo el nivel de alerta en estas zonas.

Avisos por lluvias, tormentas y fenómenos costeros

Para este domingo, la Aemet mantiene además el aviso naranja en el litoral de Alicante, donde las precipitaciones pueden dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en el norte y alcanzar los 150 en doce horas. En algunos puntos podrían acumularse 300 litros en 24 horas. En el sur de la provincia se esperan acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales

📌 Litoral sur de Valencia y Litoral norte de Alicante. 🗓️ Domingo 18 y lunes 19.

➡️ Más de 200 l/m² en 12 horas; en algunos puntos, 300 l/m² en 24 horas. ⚠️ Situación muy adversa que puede derivar en inundaciones y crecidas de cauces.

1/2 pic.twitter.com/SFvJ8OumSo — AEMET (@AEMET_Esp) October 17, 2026

El litoral y el interior sur de Valencia también estarán en aviso naranja, con precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. En Castellón, el aviso será amarillo por lluvias que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

La previsión incluye asimismo fenómenos costeros, con viento del nordeste de entre 50 y 60 kilómetros por hora y olas de tres a cuatro metros en la costa de Castellón, Valencia y el norte de Alicante. Además, se amplían los avisos naranjas este sábado a zonas de la provincia de Albacete por lluvias muy fuertes.

Valencia cierra parques, jardines y el Jardín del Turia

El Ayuntamiento de Valencia ha decretado el cierre de parques y jardines, incluidas las bibliotecas situadas en su interior, así como del Jardín del Turia y los cementerios municipales. También ha cancelado el concierto previsto en el Palau de la Música con motivo del 700 aniversario del Corpus.

El consistorio ha suspendido las autorizaciones para celebrar eventos al aire libre y ha cancelado las actividades de Jubiocio, el Rastro y los mercados extraordinarios de domingos y festivos. También ha suspendido las actividades al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal y los Balls al Carrer organizados por la Junta Central Fallera.

⚠️ Ante la alerta naranja 🟠 por 🌧️ lluvias y 🟡 amarilla por tormentas y fenómenos costeros, establecida por #GVA112 para mañana domingo 18 de octubre a partir de las 00:00h, en #València, el Ayuntamiento ha adoptado las siguientes medidas 👇 pic.twitter.com/tZbymPvGjO — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) October 17, 2026

Además, ha recomendado evitar desplazamientos y ha informado al Valencia Basket de la situación meteorológica, recomendando suspender el partido previsto para este domingo.

La ciudad abrirá tres centros de atención a emergencias: Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen. Cuando comience el episodio de lluvias, se cerrarán los túneles de la ciudad. La Policía Local vigilará los barrancos y reforzará la presencia en las pedanías, mientras que también se ha aumentado la plantilla de Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Aviso a los acampados en la plaza del Ayuntamiento

La Policía Local ha informado a las personas acampadas por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de la alerta naranja prevista para el domingo. El consistorio les ha advertido del riesgo que supone mantener las tiendas y estructuras instaladas ante las lluvias y el viento, tanto para los acampados como para los viandantes.

Según el Ayuntamiento, la acampada no cuenta con autorización municipal y se ha trasladado a sus participantes que, si permanecen en la zona, lo harán bajo su responsabilidad.

Cataluña enviará alertas a siete comarcas

La situación meteorológica también ha llevado a Protección Civil de la Generalidad de Cataluña a anunciar el envío de dos mensajes de emergencia ES-Alert a siete comarcas en aviso rojo por lluvias localmente torrenciales.

El primer mensaje se dirige al Maresme, el Vallés Oriental y la Selva, donde se esperan precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas de este sábado. El segundo se envía al Barcelonés, el Bajo Llobregat, el Garraf y el Vallés Occidental, donde las lluvias podrían ser más intensas entre las 20:00 horas y las 2:00 de la madrugada del domingo.

🔴 Alerta #INUNCAT per la previsió de pluges torrencials aquesta tarda i nit. 📲 S'ha enviat un #ESAlert al Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. Més tard, se n'enviarà un altre al Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Garraf. 🔗 https://t.co/7U01oun1aq pic.twitter.com/j48tbIEmWv — Protecció civil (@emergenciescat) October 17, 2026

Joan Ramon Cabello, subdirector de prevención de Protección Civil, ha explicado que los avisos recomiendan extremar la precaución y limitar la movilidad. Por su parte, Clara Brucet, jefa del equipo de predicción y vigilancia del Meteocat, ha advertido de que las precipitaciones podrían ser localmente torrenciales y dejar acumulados importantes.