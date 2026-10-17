Las tormentas y el granizo pondrán en alerta a varias zonas de España

La llegada de un frente frío y la presencia de una vaguada en altura provocarán un cambio de tiempo este sábado en la Península y Baleares, con un aumento de la inestabilidad y la aparición de chubascos y tormentas en numerosas regiones. Las precipitaciones podrán ser fuertes, acompañadas de granizo, especialmente en Andalucía, el sureste peninsular y Cataluña, donde incluso podrían registrarse episodios localmente muy fuertes y acumulados significativos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hay avisos naranjas por lluvias y tormentas en Cataluña y Murcia y amarillos en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.

El paso del frente frío favorecerá la aparición de precipitaciones desde las primeras horas del día en el norte peninsular. A medida que avance la jornada, las lluvias se extenderán hacia el sur y afectarán inicialmente a zonas de la meseta norte y a las montañas próximas. Desde las horas centrales, las precipitaciones alcanzarán amplias áreas de la mitad sur y de las regiones mediterráneas, coincidiendo con una progresiva mejoría en el norte.

Los chubascos podrán ir acompañados de tormentas y granizo, con especial intensidad en Andalucía, el sureste peninsular y Cataluña. En estas zonas existe la posibilidad de que las precipitaciones sean localmente muy fuertes y dejen acumulados significativos. Aunque con menor probabilidad, también podrían producirse chubascos fuertes en otros puntos del Mediterráneo, la meseta Sur y el entorno del Sistema Central.

En cuanto al estado del cielo, predominarán las nubes abundantes durante buena parte del día. No obstante, al comienzo de la jornada se esperan cielos poco nubosos en algunas regiones del centro y el este peninsular, antes de que aumente la nubosidad con el avance de la situación meteorológica.

Durante las primeras horas podrán aparecer brumas y nieblas en áreas del interior de los tercios norte y este de la Península, así como en el Estrecho y Baleares. En Canarias, la calima tenderá a remitir.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará de componente nordeste, con intensidad moderada, en la meseta Norte, el Cantábrico y Galicia. En los litorales de Asturias y Galicia se esperan intervalos fuertes, con probables rachas muy fuertes en la costa gallega.

También se prevén rachas muy fuertes de cierzo en el valle del Ebro. La tramontana soplará en Baleares y el Ampurdán, donde podrá alcanzar intervalos fuertes, mientras que en el resto del territorio predominará el viento flojo, con componente este en el Mediterráneo, suroeste en el Guadalquivir y norte en las demás zonas.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en litoral mediterráneo peninsular y en Baleares. ➡️ A lo largo del episodio podrán acumularse más de 300 l/m² en algunos puntos. Probables inundaciones y crecidas de cauces. + info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/b8Nnbi4bd3 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado en buena parte del país, con especial incidencia en las zonas del interior de la mitad norte peninsular, donde la bajada de las máximas será notable. Este cambio térmico estará acompañado por la llegada del frente frío y el aumento de la inestabilidad atmosférica, que favorecerán un ambiente más fresco a medida que avance la jornada. En Baleares, el descenso de las temperaturas máximas será más ligero, mientras que en el resto del territorio las mínimas apenas registrarán cambios significativos. En amplias zonas del país, las temperaturas mínimas se alcanzarán al final del día, en lugar de hacerlo durante las primeras horas de la mañana.

En el archipiélago canario predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 23 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 28 grados.