Temporal de lluvias y tormentas: alerta roja en Valencia y aviso naranja en tres regiones

La Península y Baleares afrontarán este domingo una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y tormentas de intensidad variable, fuertes rachas de viento y un descenso generalizado de las temperaturas. Las precipitaciones podrán alcanzar especial intensidad en varios puntos del área mediterránea, donde se esperan acumulaciones muy importantes, con registros que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de distintos niveles ante el episodio de lluvias previsto para este domingo 18 de octubre. Destaca el aviso rojo en la Comunidad Valenciana debido a la previsión de precipitaciones extraordinariamente intensas, además de viento y fenómenos costeros. También aparecen avisos naranjas en distintas zonas del territorio como Baleares, Cataluña o Murcia, mientras que otras áreas permanecen bajo aviso amarillo como Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla, con avisos relacionados principalmente con las lluvias y las tormentas.

La situación estará condicionada por la presencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos danas. Una de ellas, denominada Adam, se situará al norte, sobre Francia, mientras que la segunda se localizará al sudoeste de la Península. Esta configuración favorecerá un ambiente inestable en buena parte del territorio, con cielos nubosos y precipitaciones en numerosas zonas.

Durante la madrugada, se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña y el sureste peninsular. A medida que avance el día, las precipitaciones intensas se extenderán o persistirán en otros puntos, especialmente en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, donde también podrán registrarse episodios de fuerte intensidad.

La situación será especialmente adversa en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante. En estas áreas, las lluvias podrán ser muy fuertes o torrenciales y dejar acumulaciones importantes, incluso superiores a los 300 litros por metro cuadrado en un periodo de 24 horas. Estos registros reflejan la posibilidad de precipitaciones muy abundantes en poco tiempo, en una jornada en la que la inestabilidad tendrá un protagonismo destacado en el entorno mediterráneo.

En el resto del territorio peninsular, la distribución de las nubes y las lluvias será desigual. El noroeste presentará cielos poco nubosos, mientras que en buena parte de las demás regiones predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos. En el Cantábrico y la meseta norte se esperan algunas lloviznas o lluvias débiles y dispersas, frente a los chubascos más intensos previstos en el tercio sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También podrán aparecer brumas y nieblas durante las primeras horas del día en el entorno mediterráneo y en zonas montañosas del norte y del sureste. Estos fenómenos matinales acompañarán a una situación meteorológica variable, con diferencias importantes entre las distintas regiones.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la mayor parte del país soplará del norte y nordeste, con cierzo en el valle del Ebro. En la mitad norte peninsular y los archipiélagos se espera viento moderado, mientras que en el litoral valenciano se prevén intervalos fuertes y son probables rachas muy fuertes. En el sur y el interior del sureste peninsular predominará el viento del este, que será moderado en el Estrecho y Alborán y flojo en el resto.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en litoral mediterráneo peninsular y en Baleares. ➡️ A lo largo del episodio podrán acumularse más de 300 l/m² en algunos puntos. Probables inundaciones y crecidas de cauces. + info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/b8Nnbi4bd3 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

El descenso de las temperaturas será uno de los aspectos más destacados de la jornada, especialmente en la mitad este de la Península, donde las máximas experimentarán una bajada notable, superior a los seis grados. Este descenso afectará a buena parte del área mediterránea, coincidiendo con una situación de gran inestabilidad y precipitaciones intensas. También se esperan bajadas notables de las temperaturas mínimas en las montañas del centro peninsular.

En términos generales, las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, aunque los cambios serán más suaves en los archipiélagos. Las mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la Península, por lo que el ambiente será progresivamente más frío durante las últimas horas. Asimismo, se prevén heladas débiles en las zonas montañosas del norte, en un contexto de entrada de aire frío en altura.

En Canarias se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación ocasional. Las temperaturas registrarán variaciones ligeras. En Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 27 grados.