Alerta roja por la DANA en la Comunidad Valenciana: pueblos aislados y vecinos atrapados en tejados

La dana Adam mantiene este lunes en alerta roja por lluvias a Valencia y Alicante, donde se han registrado acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado. Hay municipios incomunicados, personas esperando a ser rescatadas en los tejados y numerosos efectivos de emergencias desplegados para hacer frente a las inundaciones. La Generalidad ha elevado a situación 2 el plan de inundaciones en las comarcas de La Safor y La Marina Alta y ha enviado mensajes ES-Alert para pedir a la población que permanezca en sus casas.

La situación es especialmente complicada en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, donde las lluvias torrenciales han provocado el desbordamiento de ríos y barrancos y han dejado numerosas zonas anegadas. Las autoridades insisten en que no se debe circular por las áreas afectadas y piden a los vecinos que suban a las plantas superiores de sus viviendas.

La UME se despliega y los bomberos realizan múltiples rescates

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base de Bétera para colaborar con los servicios de emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones de Oliva, en Valencia, y Pego, en Alicante.

La noche ha sido especialmente complicada en la comarca de La Safor, donde los bomberos han realizado múltiples rescates en localidades como Piles, Miramar y, especialmente, Oliva, tanto en el casco urbano como en zonas diseminadas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido de que hay zonas a las que los servicios de emergencia no pueden acceder y que "muchas personas" están esperando a ser rescatadas. También se han activado unidades de rescate de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

‼️ A quienes estáis en el litoral sur de provincia de Valencia y litoral norte de provincia Alicante, cumplid con el confinamiento para facilitar los rescates. ‼️Hay zonas a las que no se puede acceder y hay muchas personas esperando a ser rescatadas por @UMEgob, @policia… pic.twitter.com/AwcrRdRRXs — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) October 19, 2026

En Pego, el alcalde, Enrique Moll, ha informado de que hay personas en los tejados de la parte baja del municipio, en la zona del parque natural del marjal de Pego-Oliva, a la espera de ser rescatadas por medios aéreos. Los accesos a la localidad están cortados y algunos vehículos pesados también están teniendo dificultades para llegar debido a la cantidad de agua acumulada.

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento está recibiendo numerosas llamadas de vecinos con bajos y garajes inundados y con agua que entra por las escaleras de sus viviendas. Mientras tanto, los servicios de emergencia esperan poder reforzar las labores de rescate con medios aéreos cuando las condiciones lo permitan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la UME ya está desplegada para colaborar con los servicios de emergencia y ha pedido a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en las plantas altas de sus viviendas.

Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026

Por su parte, el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de Las Cortes para informarles de la situación provocada por la dana Adam. Según ha explicado en redes sociales, desde antes de las 05:30 horas permanece en contacto con el consejero de Emergencias para seguir la evolución de las lluvias, con todos los medios y la atención centrados en las comarcas de la Marina Alta y la Safor. Además, ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de Emergencias.

He contactat amb els síndics dels quatre grups parlamentaris de Les Corts per a informar-los de la situació. Des d'abans de les 5:30am estic en contacte permanent amb el conseller d'Emergències per a seguir l'evolució d'este episodi de pluges. Tots els mitjans i la nostra… — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 19, 2026

Más de 600 litros por metro cuadrado

Las precipitaciones han dejado registros históricos en las comarcas de La Safor y La Marina Alta. Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Pego ha acumulado 638,5 litros por metro cuadrado en 24 horas y Forna, en el término de Atzúbia, 635,2 litros.

También destacan los registros de Villalonga, con 559,3 litros por metro cuadrado; la Vall d'Ebo, con 537,2; Real de Gandia, con 518,8; y Barx, con 505,6. En Gandia se han registrado 487,3 litros por metro cuadrado y en Oliva, 457,4.

La situación continúa siendo especialmente peligrosa en los ríos y barrancos de ambas comarcas. El río Girona y otros cauces se han desbordado, mientras que las precipitaciones persistentes dificultan las labores de los servicios de emergencia.

La delegada del Gobierno ha advertido de que alrededor de media docena de municipios de la zona costera comprendida entre el sur de Gandia y Oliva están incomunicados o presentan accesos intransitables. La zona se encuentra anegada y los acumulados superan los 650 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Asimismo, las tormentas han obligado a cortar 15 carreteras en las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia), las zonas más afectadas por las lluvias, debido a inundaciones y desprendimientos. Según los datos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad, correspondientes a las 08:00 horas, hay 23 tramos afectados por cortes de tráfico y otros siete presentan incidencias o circulación condicionada en seis carreteras, por inundaciones, caída de árboles y arrastre de rocas.

Piden a la población que permanezca en casa

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalidad ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones en La Safor y La Marina Alta. También ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, la Marina Baixa y El Comtat.

Durante la mañana se han enviado mensajes ES-Alert a los habitantes del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante para advertir del riesgo de inundaciones por las lluvias persistentes, los desbordamientos y la acumulación de agua.

Los avisos instan a la población a no circular ni desplazarse, alejarse de ríos, barrancos, cauces y zonas de costa, y subir a las plantas superiores de las viviendas. También piden no bajar a sótanos ni garajes y no utilizar ascensores. En caso de emergencia, se debe llamar al 112.

🔴 Alerta roja por la Dana en la Comunidad Valenciana: pueblos aislados y vecinos atrapados en tejados pic.twitter.com/DjT9h4fujl — Libertad Digital (@libertaddigital) October 19, 2026

El consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha insistido en que los vecinos deben permanecer en sus domicilios y ha advertido de que los vehículos de emergencia también encuentran dificultades para acceder a las zonas inundadas.

"Estos consejos son casi una obligación que tiene que realizar la ciudadanía con la situación actual que tenemos", ha señalado.

La Generalidad prepara además una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. El conseller ha pedido paciencia a los ciudadanos y ha asegurado que los servicios de emergencia están trabajando para atender las situaciones más urgentes y rescatar a las personas atrapadas.

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, permanezcan en casa y suban a las plantas altas de las viviendas. El Ayuntamiento ha convocado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal para evaluar la evolución del temporal.

En Miramar, el consistorio también ha advertido de que los barrancos están desbordados y el agua está entrando por diferentes puntos del municipio. Además, ha informado de que algunas zonas se encuentran sin suministro eléctrico.

Más de 700 incidentes gestionados

Emergencias había gestionado 709 incidentes relacionados con el episodio de lluvias desde las 13:57 horas del sábado hasta las 07:30 de este lunes. De ellos, 377 se habían registrado en Alicante, 327 en Valencia y cinco en Castellón.

Oliva encabeza la lista de municipios con más incidencias, con 172, seguida de Xàbia, con 113; Pego, con 58; Dénia, con 55; Alicante, con 46; y Gandia, con 37.

Entre los incidentes más habituales figuran las acumulaciones de agua, los rescates, los vehículos bloqueados, los daños materiales en la vía pública y las incidencias en la red viaria.

Durante la noche también se ha procedido al desalojo preventivo del camping Naranjal de Xàbia, donde han intervenido efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y bomberos.

La dana Adam ha dejado además una víctima mortal en Sagunto. Una mujer que había desaparecido después de meterse en el mar junto a otra persona fue localizada sin vida en la playa. El consejero de Emergencias ha lamentado el fallecimiento y ha pedido a la población que respete las recomendaciones de las autoridades ante el temporal marítimo.

La alerta roja se mantiene en Valencia y Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso rojo por lluvias torrenciales en Valencia y Alicante hasta las 10:00 horas. A lo largo de la jornada, las precipitaciones irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde se esperan lluvias fuertes o muy fuertes y persistentes durante la tarde.

También hay avisos naranjas por lluvias en Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. En Andalucía, Almería se encuentra en aviso naranja por lluvias y tormentas, mientras que el resto de la comunidad, salvo Huelva, está bajo aviso amarillo.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido máxima prudencia ante las precipitaciones previstas a partir del mediodía y ha instado a los ciudadanos a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Ens llevem amb un nou dia de pluges a Catalunya. Demano màxima prudència davant la previsió meteorològica i que seguiu en tot moment les indicacions d'@emergenciescat. Tot el nostre suport i solidaritat amb la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, també afectades pels… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 19, 2026

En Baleares, el Consejo de Ibiza ha informado del cierre de la carretera del aeropuerto en ambos sentidos, entre los puntos kilométricos 3 y 5,5, debido a las lluvias y tormentas. También permanecen cerradas las glorietas de Jesús y Es Gorg, mientras que las del Puerto y la avenida de Santa Eulària se han reabierto a las 09:00 horas.

Por el momento, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del temporal y piden a la población que siga los avisos oficiales y evite los desplazamientos mientras persista el riesgo de inundaciones.