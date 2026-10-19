La dana Adam mantiene el riesgo de lluvias torrenciales y tormentas en el Mediterráneo

La presencia de la dana Adam mantendrá la inestabilidad meteorológica en la Península y Baleares durante este lunes 19 de octubre, con chubascos y tormentas que podrán alcanzar intensidad muy fuerte o torrencial. La Comunidad Valenciana, los litorales del sureste peninsular y Baleares concentrarán los episodios más adversos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con precipitaciones capaces de dejar acumulados muy importantes en pocas horas. A medida que avance la jornada, las lluvias perderán intensidad en algunas de estas zonas y se desplazarán hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana y Baleares, ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales y acumulaciones extraordinarias. En la Comunidad Valenciana se añaden avisos amarillos por tormentas, viento y fenómenos costeros, mientras que en Baleares se mantienen avisos naranjas por tormentas y lluvias, además del amarillo por mala mar. Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla y la Región de Murcia tienen avisos amarillos por lluvias, acompañados de avisos por tormentas y, en Cataluña, también por fenómenos costeros.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana continuarán los chubascos y las tormentas que ya afectaron a estas zonas durante la jornada anterior. La previsión contempla precipitaciones muy fuertes o torrenciales en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares. Entre el domingo y el lunes, estos episodios pueden dejar acumulados muy importantes en periodos cortos, por lo que la evolución de las lluvias será especialmente relevante en las áreas más expuestas. En Mallorca, además, existe la posibilidad de que se registren rachas de viento muy fuertes.

Conforme avance el día, las precipitaciones tenderán a debilitarse en parte del litoral mediterráneo, aunque la inestabilidad no desaparecerá. Cataluña será uno de los principales focos de atención durante la tarde, con chubascos fuertes o muy fuertes que podrán prolongarse en el tiempo. Esta evolución trasladará parte de la actividad tormentosa hacia el nordeste peninsular, mientras otras zonas seguirán pendientes de la evolución de las lluvias.

Andalucía también afrontará una jornada de inestabilidad. Desde las primeras horas de la mañana son probables los chubascos fuertes acompañados de tormentas. La misma posibilidad se extiende a Ceuta y Melilla, donde se esperan precipitaciones intensas con actividad tormentosa. En el resto del territorio, el comportamiento de las lluvias será desigual, con episodios generalmente moderados en el litoral asturiano, las mesetas, Aragón y Navarra.

En cuanto a la nubosidad, predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. El Cantábrico será la principal excepción, con cielos poco nubosos. También se esperan bancos de niebla matinales en las montañas del norte y del sur peninsular, además de brumas en el sudeste y el área mediterránea.

El viento soplará principalmente de componente norte y este en la Península y Baleares. Será moderado en los litorales, con tendencia a amainar, y flojo en el resto. Las rachas muy fuertes serán probables en el litoral de la Comunidad Valenciana y Baleares durante la primera mitad del día, coincidiendo con las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Las temperaturas y Canarias

19/10 06:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las temperaturas tendrán una evolución desigual en España durante la jornada, con ascensos de las máximas en el este peninsular, la zona centro y Baleares, frente a los descensos previstos en el resto de la Península y en Canarias. Las temperaturas mínimas, por su parte, bajarán de forma generalizada en todo el territorio, por lo que el descenso térmico se dejará notar especialmente durante las primeras horas del día.

Además, se esperan heladas débiles en las zonas montañosas de la mitad norte peninsular, un fenómeno que acompañará al descenso generalizado de las temperaturas mínimas. La combinación de estos cambios térmicos con la inestabilidad atmosférica dibuja una jornada de contrastes entre las distintas áreas del país, con ascensos diurnos en algunas regiones y un descenso de las mínimas de carácter general.

En Canarias se prevén intervalos nubosos y chubascos, generalmente moderados, aunque en El Hierro las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes. El alisio soplará moderado y tenderá a flojo, con dirección variable. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 26 grados. Las temperaturas máximas tenderán a bajar en el archipiélago.