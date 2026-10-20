Tormentas y aviso naranja en Cataluña en las últimas horas de la DANA Adam en España

La situación meteorológica tenderá a estabilizarse durante la jornada debido al alejamiento y la absorción de la dana Adam por la circulación general. A pesar de esta evolución, todavía se esperan tormentas y chubascos fuertes o incluso muy fuertes y persistentes durante la madrugada en Baleares y Cataluña, mientras que en Canarias podrán registrarse precipitaciones fuertes y persistentes en la isla de El Hierro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en Baleares y avisos naranjas por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en Cataluña.

En la Península y Baleares predominarán los cielos con intervalos nubosos, con una tendencia a despejar a lo largo del día en buena parte del territorio. Sin embargo, el norte peninsular será una de las excepciones, ya que permanecerá nuboso durante toda la jornada. La evolución de las precipitaciones estará marcada por una disminución progresiva de su intensidad y por el alejamiento de la inestabilidad asociada a la dana Adam.

Durante las primeras horas del día, las tormentas y los chubascos fuertes o incluso muy fuertes y persistentes podrán continuar afectando a Baleares y Cataluña. También se esperan precipitaciones, aunque menos intensas, en otras zonas del este y del interior peninsular. A medida que avance la jornada, estos fenómenos tenderán a debilitarse o remitir, en consonancia con la progresiva estabilización de la situación meteorológica.

Por la tarde, los chubascos volverán a aparecer en los Pirineos y, de forma más dispersa, en los sistemas Béticos, el Estrecho y el sistema Ibérico. Estas precipitaciones tendrán una distribución irregular y se concentrarán principalmente en las zonas señaladas. Al final del día, el paso de un frente dejará lluvias débiles en Galicia, por lo que el cielo continuará mostrando una mayor nubosidad en el norte peninsular.

Las brumas matinales también podrían hacer acto de presencia en los sistemas montañosos y en algunas zonas del interior y del Mediterráneo. Estas brumas se esperan especialmente durante las primeras horas, antes de que evolucione la situación a lo largo del día.

Respecto al viento, predominará la componente oeste en la Península y Baleares. En el interior será, por lo general, flojo, mientras que en los litorales soplará con intensidad moderada. No se descartan rachas muy fuertes de poniente en Alborán ni de tramontana en Gerona, por lo que estas zonas podrían registrar los episodios de viento más destacados de la jornada.

19/10 04:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un comportamiento desigual según la zona. En el tercio este peninsular se prevé un ascenso notable, con subidas superiores a los seis grados. Por el contrario, las máximas bajarán en el resto del territorio y en Baleares. Esta diferencia marcará la evolución térmica de la jornada, con un aumento destacado en el este frente a los descensos previstos en otras áreas.

Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada en la Península y los archipiélagos, aunque se espera una excepción en las montañas del interior, donde subirán. Además, podrán registrarse heladas débiles en zonas montañosas de la mitad norte y, de manera local, en algunos puntos de Castilla y León.

Y en cuanto a las temperaturas en el archipiélago canario, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre los 20 y los 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 19 y los 24 grados.