El tiempo estable se impone en España pero un frente dejará lluvias en el Cantábrico

La Península y Baleares disfrutarán este miércoles de una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, gracias al avance de las altas presiones desde el oeste. Sin embargo, el paso de un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular, el área cantábrica y los Pirineos. En cuanto a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se muestran avisos amarillos en Asturias, Cantabria, Cataluña y el País Vasco, por fenómenos costeros y viento.

En general, la previsión apunta a un predominio de los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio peninsular, así como en Baleares, aunque las condiciones serán distintas en las regiones afectadas por el frente. En Galicia, el área cantábrica y los Pirineos se esperan cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a lo largo de la jornada.

Además, el paso de este frente dejará intervalos nubosos en otras zonas de la mitad norte peninsular y en el norte de Baleares. En el nordeste de Cataluña podrían registrarse chubascos ocasionales durante las primeras y las últimas horas del día. Esta posibilidad no se descarta tampoco en el norte del archipiélago balear.

En las zonas montañosas del norte peninsular podrían producirse nevadas, con una cota situada entre los 1.600 y los 1.800 metros. Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales dispersos en áreas de montaña del norte, un fenómeno que podría reducir la visibilidad durante las primeras horas.

En cuanto al viento, soplará de componente oeste y noroeste en la Península y Baleares. Será moderado en el archipiélago balear, los litorales y el nordeste peninsular, mientras que en el resto predominará el viento flojo. No obstante, se prevén intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, el Ampurdán y el bajo Ebro, donde el viento será uno de los fenómenos más destacados de la jornada.

Predicción semanal: Esta tarde: en la La Palma y El Hierro chubascos fuertes que podrían ir acompañados de tormenta. En Galicia chubascos al final del día. Miércoles: probables chubascos en las Canarias orientales; temporal marítimo en el Cantábrico y Ampurdán. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/ClVL5ZYys2 — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución térmica estará condicionada por las diferencias entre las distintas regiones. Mientras algunas áreas de la Península como Huelva y el Ampurdán experimentarán aumentos de las temperaturas máximas, otras, especialmente las zonas montañosas del norte, registrarán valores más bajos. En cuanto a los valores mínimos, aumentarán en el cuadrante noroeste de la Península y en esas mismas islas orientales, frente al predominio de los descensos en el resto del territorio peninsular. Además, podrían registrarse heladas débiles en las montañas del norte.

Por su parte, el archipiélago canario tendrá una jornada más inestable por la influencia de una DANA. Predominarán los cielos nubosos en las islas orientales, mientras que en las occidentales se esperan intervalos nubosos. Esta situación favorecerá la aparición de chubascos acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes. El viento soplará moderado del este y nordeste. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 22 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 25 grados.