España se divide entre la estabilidad, lluvias en el norte y una peligrosa DANA en Canarias

La estabilidad meteorológica predominará en la mayor parte de la Península y Baleares bajo la influencia de las altas presiones. Sin embargo, la aproximación de una borrasca dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, mientras que Canarias tendrá una jornada marcada por la inestabilidad debido a la influencia de una DANA, con chubascos acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes y persistentes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por las tardes en Asturias y Galicia por fenómenos costeros y viento.

En Galicia, los cielos estarán nubosos o cubiertos, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando se esperan precipitaciones. Las lluvias también podrán afectar, aunque en menor medida, a zonas próximas del noroeste peninsular y de la vertiente cantábrica. En el resto del extremo norte de la Península predominarán los intervalos nubosos, en una jornada en la que el tiempo será más estable en buena parte del territorio.

La previsión también contempla intervalos nubosos en la fachada oriental peninsular y en el norte de Baleares. En estas zonas podrían registrarse algunos chubascos aislados, especialmente en el norte del archipiélago balear y en el nordeste de Cataluña. Tampoco se descarta que las precipitaciones alcancen de forma aislada los litorales del sureste peninsular. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas.

El viento será uno de los fenómenos destacados de la jornada en el noroeste peninsular. Se esperan intervalos fuertes y rachas muy fuertes de componente oeste y suroeste en el norte de Galicia y en Asturias. En el resto de la Península predominará inicialmente el viento flojo de componente sur, que irá rolando a oeste y suroeste y ganará intensidad en el centro, el norte y el noroeste.

En Baleares y la fachada oriental peninsular soplará viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el Ampurdán y una tendencia posterior a rolar a sur moderado. Estas variaciones en la dirección y la intensidad del viento acompañarán una situación meteorológica generalmente estable, aunque con mayor presencia de nubosidad y precipitaciones en el norte.

También se esperan bancos de niebla matinales dispersos en las montañas del norte peninsular, el área del Estrecho y Melilla. Por otro lado, la previsión apunta a la presencia de calima ligera en Canarias, donde las condiciones meteorológicas serán diferentes a las del territorio peninsular debido a la influencia de la DANA.

De jueves a sábado: predominio de sol, sin precipitaciones significativas. Domingo: precipitaciones persistentes en el extremo norte peninsular. 🌡️Temperaturas propias de pleno otoño; por debajo de lo normal en la mitad norte peninsular. pic.twitter.com/avsQTRBiwk — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución de las temperaturas estará marcada por los ascensos de las máximas en buena parte de la Península y en las islas Canarias más orientales, frente a los descensos previstos en las regiones mediterráneas. Las mínimas bajarán en amplias zonas del tercio este peninsular, la meseta Norte y Melilla. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, con heladas débiles en las montañas del extremo norte.

El archipiélago canario afrontará una jornada de mayor inestabilidad por la influencia de una DANA. En las islas de mayor relieve se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, acompañados de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Las precipitaciones podrían ser persistentes en la fachada este de las islas más occidentales, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores de entre 21 y 26 grados, y Santa Cruz de Tenerife, de entre 21 y 27 grados.