La borrasca Austen amenaza el norte: cuatro CCAA en aviso naranja por temporal

La situación meteorológica de este viernes estará marcada por la estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, donde predominará la influencia de las altas presiones. Sin embargo, la proximidad de la borrasca Austen y de sus frentes asociados dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. Además, no se descarta que las lluvias lleguen al nordeste de Cataluña a últimas horas de la jornada.

El estado de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja situaciones de riesgo en Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco. Cataluña es la única de estas regiones en riesgo solo amarillo por fenómenos costeros y vientos, además, tanto Asturias como Cantabria, Galicia y el País Vasco están en aviso naranja por fenómenos costeros.

El panorama será diferente según las regiones. Mientras buena parte del territorio peninsular disfrutará de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, el norte concentrará las principales novedades meteorológicas. Las precipitaciones podrán aparecer en forma de nieve en las cotas más altas. En otras áreas del centro, el norte y el noroeste peninsular también se espera abundante nubosidad baja durante las primeras horas del día, aunque la estabilidad será la nota dominante en el conjunto del país.

En Galicia y en las montañas del cuadrante noroeste peninsular podrán formarse bancos de niebla matinales dispersos. En el resto de la Península, los cielos permanecerán poco nubosos o presentarán intervalos de nubes altas. En Baleares, se esperan intervalos nubosos, sin descartar chubascos aislados.

El viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares. En general, será moderado en los litorales, Baleares y el nordeste peninsular, y flojo en el resto. No obstante, podrá alcanzar intensidad fuerte y dejar rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, el Ampurdán y las zonas expuestas del bajo Ebro.

Estas rachas serán uno de los principales aspectos meteorológicos de la jornada, especialmente en los puntos más expuestos al viento. La situación requerirá atención en las áreas afectadas, donde la intensidad podrá ser notablemente superior a la prevista para el interior peninsular.

De viernes a sábado: predominio de sol y no se esperan precipitaciones significativas. 🌡️Las temperaturas, en general, son las normales a la época; el fin de semana se espera que suban en la península. — AEMET (@AEMET_Esp) October 22, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución de las temperaturas dejará diferencias entre las distintas zonas del país. En la Península, las máximas subirán en las regiones mediterráneas y en el interior del nordeste, mientras que en el resto del territorio predominarán los descensos. En cuanto a las mínimas, aumentarán en la mayor parte de la Península, con la excepción del tercio sur, donde se esperan pocos cambios. En Baleares, tanto las temperaturas mínimas como las máximas seguirán una evolución sin variaciones significativas destacadas en las mínimas. En las zonas de montaña, las heladas quedarán restringidas a las cumbres del Pirineo.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en las islas más montañosas, donde se esperan precipitaciones, mientras que en el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26 grados. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 22 y los 27 grados.