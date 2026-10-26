La estabilidad se impone en España con temperaturas al alza y calima persistente en Canarias

La presencia del anticiclón favorecerá una jornada de tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones significativas en la Península y Baleares, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas subirán en buena parte del territorio peninsular, mientras que las nieblas matinales, algunos intervalos nubosos y la persistencia de la calima en Canarias serán los principales elementos que marcarán las diferencias entre regiones.

El sol predominará en la Península y Baleares

El anticiclón mantendrá el tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares. Los cielos estarán despejados o presentarán intervalos de nubes altas, sin precipitaciones previstas de carácter generalizado.

Las excepciones estarán en Galicia, la meseta norte y los Pirineos, donde la nubosidad baja matinal favorecerá la aparición de nieblas. La tendencia será a que estas nubes vayan desapareciendo a lo largo del día, aunque podrían persistir durante más tiempo en algunas zonas.

En la costa occidental gallega existe, además, la posibilidad de alguna llovizna, dentro de un contexto general de escasa inestabilidad. Los litorales de Cataluña y Baleares también registrarán algunos intervalos nubosos durante la jornada.

🌂 Algunas lluvias en el extremo norte, área mediterránea e islas canarias más montañosas durante los próximos días. Soleado en el resto. 🌡️ Temperaturas diurnas suaves, superiores a las propias de la época del año. En cambio, los valores nocturnos estarán en torno a lo normal. pic.twitter.com/8DPVrJO0Ue — AEMET (@AEMET_Esp) October 25, 2026

Canarias seguirá afectada por la calima

El archipiélago canario tendrá una situación meteorológica distinta a la del resto del país. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y no se descartan precipitaciones ocasionales en el interior de las islas montañosas.

A esta situación se sumará la persistencia de la calima, que afectará principalmente a las medianías y cumbres, donde podrían alcanzarse concentraciones significativas. La presencia de polvo en suspensión será uno de los aspectos más destacados de la jornada en el archipiélago.

Viento moderado en algunos litorales

El viento también presentará diferencias regionales. En los litorales de Galicia soplará viento moderado del sur y suroeste, con probables intervalos fuertes. En el Ampurdán, la tramontana será moderada y tenderá a amainar.

Por su parte, el viento moderado del este arreciará en los litorales del Cantábrico y en el Estrecho. En el resto de la Península y Baleares predominarán los vientos flojos, con componentes este y sur. En Canarias dominarán las componentes este y norte, con mayor intensidad del viento del sur en las zonas altas del archipiélago.

Suben las temperaturas máximas en buena parte de España

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mayor parte de la Península y en las islas Canarias occidentales. El aumento será menos acusado o no se producirá en las regiones mediterráneas y Baleares, donde se esperan pocos cambios. En Canarias, las islas orientales también mantendrán temperaturas máximas similares a las de jornadas anteriores.

En cuanto a las mínimas, subirán en los tercios sur y nordeste de la Península, así como en zonas de montaña del resto del territorio peninsular y de Canarias. Por el contrario, Galicia y Asturias registrarán un predominio de los descensos de las temperaturas mínimas.