Un frente dejará lluvias en el norte mientras bajan las temperaturas en buena parte de España

El tiempo de este martes 27 de octubre seguirá dominado por las altas presiones en buena parte de la Península y Baleares, aunque la llegada de un frente cambiará las condiciones en el norte. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, mientras que las precipitaciones débiles se extenderán desde Galicia hacia el área cantábrica y los Pirineos.

Galicia será una de las regiones donde más se notará el cambio meteorológico. El paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, que podrán extenderse de oeste a este a lo largo de la jornada. La nubosidad y las lluvias alcanzarán también el área cantábrica y los Pirineos.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las regiones mediterráneas y el interior oriental tendrán temperaturas más estables, con posibles ascensos en algunas zonas prelitorales.

🌂 Algunas lluvias en el extremo norte, área mediterránea e islas canarias más montañosas durante los próximos días. Soleado en el resto. 🌡️ Temperaturas diurnas suaves, superiores a las propias de la época del año. En cambio, los valores nocturnos estarán en torno a lo normal. pic.twitter.com/8DPVrJO0Ue — AEMET (@AEMET_Esp) October 25, 2026

En Canarias, la jornada estará marcada por los cielos nubosos, la posibilidad de precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y la persistencia de la calima en medianías y cumbres.

Viento moderado en el Cantábrico, Galicia y el nordeste

El viento tendrá un papel relevante en algunos litorales y zonas del nordeste peninsular. En las costas de Galicia y del Cantábrico soplará viento moderado, con probables intervalos fuertes al principio de la jornada. En el resto de la Península predominará el viento flojo de componente sur, que tenderá a rolar a oeste, salvo en el tercio norte, donde cambiará a componente norte.

En el Ampurdán se establecerá la tramontana moderada, mientras que en el valle del Ebro se espera cierzo. En el Estrecho, el viento de levante girará a poniente moderado. En Baleares predominará el viento flojo del sur.

Las temperaturas bajarán

El descenso de las temperaturas máximas será uno de los aspectos más destacados de la jornada. La bajada afectará a la mayor parte de la Península y será especialmente notable en Galicia y Asturias, además de producirse descensos localmente importantes en zonas del suroeste.

Sin embargo, la evolución térmica no será uniforme. En las regiones mediterráneas y el interior oriental peninsular se esperan pocos cambios, mientras que en algunas áreas prelitorales de la fachada oriental las máximas incluso podrían subir. Lugares como Murcia se situarán en los 29 grados y otros como Alicante en los 28 grados.

Las temperaturas mínimas aumentarán en buena parte de la vertiente atlántica y en el nordeste de Cataluña, mientras que descenderán en el noroeste de Galicia. En el resto del territorio predominarán pocos cambios. Los termómetros en Teruel y León registrarán las temperaturas más bajas con 6 grados.