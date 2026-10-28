El tiempo se estabiliza en casi toda España salvo en el área mediterránea con riesgo de lluvias

La jornada de este miércoles estará marcada por la estabilidad atmosférica en buena parte de la Península y Baleares, gracias a la influencia de las altas presiones, aunque se esperan algunas excepciones en el área mediterránea. Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana tendrán cielos nubosos y chubascos que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte. Además, las temperaturas máximas experimentarán descensos notables en el interior de la Comunidad Valenciana, en contraste con las subidas previstas en Galicia y en la vertiente atlántica sur.

En términos generales, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio peninsular y en Baleares. Sin embargo, los restos de un frente dejarán nubosidad en el tercio norte peninsular y en el litoral catalán, donde podrán registrarse algunas lloviznas. Esta situación tenderá a mejorar a lo largo del día, con una progresiva apertura de claros y una disminución de la nubosidad.

La situación será diferente en el sureste peninsular. En Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana se esperan cielos nubosos y precipitaciones en forma de chubascos, que podrían ser localmente fuertes. De hecho, habrá alerta amarilla en algunas horas en Murcia según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Estas lluvias contrastarán con el tiempo más estable previsto en la mayor parte de la Península, donde la presencia de las altas presiones favorecerá el predominio de condiciones secas y cielos despejados.

Durante las primeras horas del día también podrán aparecer brumas y bancos de niebla en el tercio norte peninsular y en el Estrecho. Estos fenómenos reducirán la visibilidad de forma puntual, aunque no se espera que alteren el carácter generalmente estable de la jornada en buena parte del país.

El viento será otro de los elementos destacados de la predicción. En Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular soplará de componente norte y nordeste, con intensidad moderada e intervalos fuertes en el Ampurdán. En los litorales de Galicia predominará el viento moderado del este y nordeste, mientras que en el litoral cantábrico también será moderado, con intervalos fuertes.

En el área del mar de Alborán y el Estrecho se espera que tienda a establecerse el levante moderado. En el resto de la Península predominará el viento flojo, con componente este. En el valle del Ebro se prevé cierzo moderado durante la primera mitad del día. Por su parte, los vientos alisios de Canarias soplarán con intensidad moderada, aunque tenderán a perder fuerza a lo largo de la jornada.

🌂 Algunas lluvias en el extremo norte, área mediterránea e islas canarias más montañosas durante los próximos días. Soleado en el resto. 🌡️ Temperaturas diurnas suaves, superiores a las propias de la época del año. En cambio, los valores nocturnos estarán en torno a lo normal. pic.twitter.com/8DPVrJO0Ue — AEMET (@AEMET_Esp) October 25, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas presentarán una evolución desigual según las zonas. Se esperan ascensos en Galicia y en la vertiente atlántica sur, mientras que los valores diurnos bajarán en el tercio este peninsular, el Cantábrico oriental, el norte de Castilla y León y Baleares. El descenso será localmente notable en el interior de la Comunidad Valenciana, donde se registrará uno de los cambios térmicos más destacados del día.

Las temperaturas mínimas también mostrarán diferencias territoriales. Descenderán en el centro peninsular y en el Cantábrico oriental, mientras que subirán en los litorales mediterráneos, Baleares y Melilla. En el resto del territorio peninsular se esperan pocos cambios. En las zonas altas de los Pirineos podrán producirse heladas débiles, en un contexto de temperaturas más bajas durante las primeras horas.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque tenderán a abrirse claros e incluso a despejarse. No se descarta alguna precipitación ocasional en las zonas interiores de las islas montañosas. La calima empezará a remitir y las temperaturas bajarán ligeramente, salvo las máximas de la provincia occidental, que subirán de forma ligera. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas de entre 23 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 27 grados.