Tiempo estable y cielos despejados en la Península salvo algún chubasco en el sureste

La situación meteorológica estará marcada por la estabilidad en la Península y Baleares, donde predominarán las altas presiones y los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunos fenómenos locales, como precipitaciones débiles en determinadas zonas del litoral, nieblas matinales y viento intenso en el área del Estrecho, donde existe la posibilidad de que se registren rachas muy fuertes. Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene previsto ningún aviso meteorológico.

De hecho, según la predicción, el tiempo estable será la característica principal de la jornada en buena parte del territorio peninsular. Los cielos permanecerán generalmente despejados, aunque podrán aparecer intervalos de nubes altas en el norte. Las precipitaciones quedarán limitadas, principalmente, a la primera mitad del día, cuando podrían producirse lluvias débiles o chubascos en los litorales del sureste peninsular y en Baleares.

Otro de los fenómenos destacados será la presencia de brumas y nieblas durante las primeras horas del día. Estas podrán formarse en la meseta sur, especialmente en su sector oriental, así como en el tercio este peninsular, los sistemas Béticos y el norte de Galicia. Su aparición podría reducir la visibilidad de manera local durante la mañana.

El viento será uno de los elementos más relevantes de la predicción, especialmente en el sur peninsular. Se espera levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho. Esta situación aconseja prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas en el área, donde la intensidad del viento podría aumentar de forma puntual.

En los litorales cantábricos soplará viento moderado del este, mientras que en las costas de Galicia predominará el viento del sur. Por su parte, en el Ampurdán y Baleares se espera viento moderado del norte, con tendencia a amainar. En el resto de la Península, el viento será flojo y variable, aunque predominará la componente este en la mitad sur peninsular. En Canarias, el viento tendrá una componente norte predominante.

Predicción semanal: Semana estable con predominio de sol y sin precipitaciones significativas, salvo mañana martes en en extremo norte peninsular con precipitaciones débiles. 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para esta época, más propias de finales de septiembre. pic.twitter.com/20DQoKvGAE — AEMET (@AEMET_Esp) October 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución térmica estará condicionada por las diferencias entre las distintas regiones. Se prevén descensos de las temperaturas máximas en los litorales de Cataluña y de Alborán, mientras que los valores subirán en el interior de la Comunidad Valenciana, el sistema Ibérico, el alto Ebro, el Cantábrico y buena parte del extremo oeste peninsular. En el resto del territorio se esperan pocos cambios, por lo que las condiciones térmicas se mantendrán relativamente estables.

Las temperaturas mínimas también presentarán variaciones territoriales. Se espera que aumenten en Andalucía occidental y en la meseta sur, mientras que descenderán en la meseta norte, el nordeste peninsular y Baleares. En las demás zonas apenas se producirán cambios significativos. Asimismo, se prevén heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos, donde las temperaturas mínimas podrán situarse por debajo de los valores habituales del resto de las áreas próximas.

En el archipiélago canario predominarán los intervalos de nubes bajas, con posibilidad de precipitaciones aisladas en las islas montañosas. También persistirán restos de calima en la mitad oriental, y las temperaturas experimentarán un ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores térmicos se situarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 22 y los 27 grados. El viento será predominantemente del norte.