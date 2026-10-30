Tiempo estable en casi toda España salvo fuertes lluvias en Baleares y viento en el Estrecho

La situación meteorológica de este viernes 30 de octubre estará marcada por la estabilidad que proporcionará la influencia de las altas presiones en la Península y Baleares, aunque se esperan intervalos nubosos, algunas precipitaciones débiles y chubascos que podrían ser puntualmente fuertes en el archipiélago balear. Además, el viento de levante soplará con intensidad en el área del Estrecho, donde se prevén rachas muy fuertes durante la madrugada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé avisos amarillos por lluvias en Baleares.

En buena parte de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con presencia de nubes altas. Sin embargo, esta situación general de estabilidad no impedirá que algunas zonas registren mayor nubosidad y precipitaciones. La vertiente mediterránea y el interior este peninsular tendrán intervalos nubosos, mientras que en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana existe la posibilidad de lluvias débiles o algún chubasco disperso.

Baleares será una de las zonas donde las precipitaciones podrán adquirir mayor intensidad. Se esperan cielos nubosos y chubascos durante las horas centrales del día, con posibilidad de que sean puntualmente fuertes y estén acompañados de alguna tormenta. Estos episodios contrastarán con el predominio de los cielos poco nubosos previsto para el conjunto del territorio peninsular.

También se contempla la aparición de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la jornada. Este fenómeno podría afectar a Galicia, el área cantábrica, Melilla, el este de Albacete y el bajo Ebro. Su presencia será principalmente matinal, dentro de una previsión que mantiene, en términos generales, la estabilidad atmosférica en la mayor parte del país.

En cuanto al viento, el levante será moderado en Alborán y el Estrecho, con intervalos fuertes en ambas zonas. Además, se esperan probables rachas muy fuertes durante la madrugada en el área del Estrecho, uno de los principales elementos destacados de la predicción meteorológica.

En el resto del territorio peninsular se prevé viento flojo y variable en el interior. No obstante, tenderá a intensificarse el viento de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico. En las islas Baleares más orientales, el viento soplará del norte, mientras que en Canarias será flojo y variable.

Predicción puente de Todos los Santos: 🌞Predominio de sol en la península; sólo se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Baleares el viernes y sábado, y en Canarias sábado, domingo y lunes, 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para la época. pic.twitter.com/VnSSdkSeSd — AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2026

Las temperaturas y Canarias

La jornada estará caracterizada por una evolución desigual de las temperaturas en el conjunto del país. Respecto a las máximas, la evolución será desigual según las zonas. Se espera un descenso en el Cantábrico, el oeste de las mesetas y el cuadrante nordeste peninsular. Por el contrario, las máximas subirán en el oeste de Galicia y permanecerán sin cambios en el resto del territorio. Esta distribución dará lugar a diferencias térmicas entre las distintas áreas, pese al predominio de la estabilidad.

Las temperaturas mínimas, por su parte, subirán en casi todos los puntos de la Península y Baleares. En las zonas de alta montaña, las condiciones serán diferentes: se prevén heladas débiles en las cumbres del Pirineo.

En el archipiélago canario, las temperaturas bajarán ligeramente y el viento será flojo y variable. Además, persistirán restos de calima en la mitad oriental de las islas. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 25 grados.