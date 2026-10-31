Lluvias intensas en el Mediterráneo y caída térmica en un sábado de marcados contrastes

El tiempo de este sábado 31 de octubre estará marcado por la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en Baleares y, en menor medida, en el sur de Valencia y el norte de Alicante. La entrada de aire húmedo procedente del Mediterráneo, favorecida por la presencia de un anticiclón sobre el continente europeo y la existencia de cierta inestabilidad en altura, propiciará lluvias en el Levante y el sureste peninsular, así como en el archipiélago balear. En estas zonas predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que también podrían ser persistentes en algunos puntos. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca tan solo avisos amarillos por lluvias en Baleares durante la mañana.

La situación meteorológica contrastará con la del resto de la Península, donde se esperan cielos poco nubosos o despejados en general. Pero habrá excepciones en los Pirineos y en el litoral de Alborán, donde se prevén nubes bajas. Estas condiciones darán lugar a diferencias entre las distintas áreas del territorio, con mayor nubosidad e inestabilidad en el área mediterránea y un panorama más despejado en buena parte del interior y del oeste peninsular.

Las precipitaciones tendrán especial relevancia en Baleares, donde los chubascos podrían alcanzar intensidad fuerte. También existe la posibilidad de lluvias de estas características, aunque en menor medida, en el sur de Valencia y el norte de Alicante. La combinación de aire húmedo mediterráneo e inestabilidad en las capas altas de la atmósfera favorecerá el desarrollo de estas precipitaciones, que podrían prolongarse en el tiempo en algunos lugares.

Además de la nubosidad y las lluvias, se esperan brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en distintas zonas. Estas condiciones serán probables en Galicia, el Cantábrico, Ceuta y Melilla, así como en puntos concretos de las mesetas y del tercio este peninsular. Su aparición será localizada y estará condicionada por las características meteorológicas de cada área.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la Península predominará la componente este, aunque su intensidad variará según la zona. En el interior soplará flojo, mientras que en el Cantábrico será moderado. En Galicia se esperan vientos moderados con intervalos fuertes, y en el área mediterránea y Alborán predominará también el viento moderado. En el Estrecho podrán registrarse intervalos fuertes, por lo que será una de las zonas donde el viento alcance mayor intensidad.

Predicción semanal: Semana estable con predominio de sol y sin precipitaciones significativas, salvo mañana martes en en extremo norte peninsular con precipitaciones débiles. 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para esta época, más propias de finales de septiembre. pic.twitter.com/20DQoKvGAE — AEMET (@AEMET_Esp) October 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mitad oriental de la Península, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios significativos. Las mínimas también tenderán a bajar de forma generalizada, con descensos más acusados en el interior peninsular. En Baleares se esperan pocas variaciones térmicas, por lo que los valores se mantendrán relativamente estables respecto a jornadas anteriores.

En las zonas de montaña, las cumbres del Pirineo podrían registrar heladas débiles. Este fenómeno se limitará a las áreas más elevadas, de acuerdo con la previsión disponible. La evolución térmica estará marcada, por tanto, por un descenso de las temperaturas nocturnas en buena parte del territorio peninsular y por una bajada de las máximas en el este, frente a una situación más estable en otras regiones.

En cuanto a los valores térmicos, en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas se situarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 25 grados. Estas cifras reflejan un ambiente térmico suave en ambas capitales canarias, en una jornada en la que el ascenso de las máximas acompañará a una situación marcada por la presencia de intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones en las islas de mayor relieve.