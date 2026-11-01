El anticiclón domina el puente de Todos los Santos

La situación anticiclónica continuará dominando la Península Ibérica este domingo 1 de noviembre, con cielos en general poco nubosos, aunque persistirán algunas zonas de inestabilidad en el área mediterránea. Las precipitaciones tenderán a perder intensidad en el este peninsular y Baleares, donde se esperan cielos muy nubosos y lluvias durante la madrugada, como continuación de las registradas durante la jornada anterior.

La evolución meteorológica estará marcada por una progresiva disminución de la inestabilidad en las regiones mediterráneas. A pesar de ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no marca avisos para la jornada. Además, la nubosidad seguirá siendo abundante durante las primeras horas del día en el este peninsular y el archipiélago balear. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos, con algunas excepciones en las que las nubes bajas tendrán mayor presencia.

La vertiente cantábrica contará con intervalos de nubosidad baja, mientras que durante la mañana también se esperan nubes bajas en buena parte del este peninsular. Asimismo, los litorales occidentales de Alborán tendrán cielos nubosos y precipitaciones, en general débiles. Estas lluvias se producirán en un contexto de estabilidad predominante en buena parte del territorio, aunque con diferencias entre las distintas zonas.

También serán probables las brumas y los bancos de niebla durante las primeras horas del día. Podrán aparecer en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y distintas regiones del tercio este peninsular. Se tratará de fenómenos matinales que acompañarán a la presencia de humedad y nubosidad baja en estas áreas.

El viento soplará principalmente de componente este y flojo en la Península, con algunas excepciones destacadas. En el cuadrante nordeste predominará el viento moderado del noroeste, con cierzo en el valle del Ebro. En el Cantábrico y Alborán se espera viento moderado del este, con intervalos fuertes en el Estrecho.

En el Mediterráneo, el viento será de componente oeste y moderado, aunque al final del día podrán registrarse momentos de tramontana fuerte. Esta variación en la intensidad y dirección del viento se sumará a los cambios en la nubosidad y las precipitaciones previstos para las distintas regiones. En conjunto, la Península mantendrá un predominio de la estabilidad, mientras la inestabilidad mediterránea irá disminuyendo y Canarias continuará con un panorama más lluvioso.

Predicción puente de Todos los Santos: 🌞Predominio de sol en la península; sólo se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Baleares el viernes y sábado, y en Canarias sábado, domingo y lunes, 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para la época. pic.twitter.com/VnSSdkSeSd — AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en zonas del este y el nordeste peninsular, así como en la costa occidental de Galicia. Por el contrario, se esperan ligeros descensos en la meseta sur, Andalucía y Canarias, mientras que en el resto del territorio predominarán los pocos cambios. Las mínimas bajarán, en general, en la Península y Baleares, aunque se prevén algunos ascensos en el suroeste peninsular y en el archipiélago canario.

En las zonas de montaña, las cumbres del Pirineo podrán registrar heladas débiles. Este fenómeno quedará limitado a las áreas de mayor altitud, dentro de una jornada en la que la evolución térmica será desigual según la región. Mientras algunas zonas del este y el nordeste experimentarán un ascenso de las temperaturas máximas, otras áreas registrarán ligeros descensos.

Las temperaturas máximas experimentarán ligeros descensos en el archipiélago, mientras que las mínimas podrán subir en algunas zonas. En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los valores térmicos se situarán entre los 22 y los 26 grados. El viento, inicialmente flojo y variable, tenderá a aumentar hasta soplar moderado de componente este.