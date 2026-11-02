Descenso térmico y heladas en los Pirineos frente a la estabilidad del resto de España

España afronta este lunes 2 de noviembre una jornada marcada por el contraste meteorológico entre la estabilidad que predominará en buena parte de la Península y Baleares y las condiciones más variables que se esperan en determinadas zonas del litoral y en Canarias. La presencia de un anticiclón situado sobre las islas británicas favorecerá el mantenimiento del tiempo estable en gran parte del territorio, aunque habrá excepciones en las áreas cantábricas y mediterráneas, donde las nubes bajas y algunas precipitaciones tendrán protagonismo. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tan solo hay avisos amarillos por la tarde en Galicia por fenómenos costeros.

La situación anticiclónica dejará cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas en buena parte de la Península y Baleares. Sin embargo, esta situación será diferente en los litorales cantábricos y mediterráneos, donde se espera mayor presencia de nubosidad baja. Estas nubes podrán dejar precipitaciones, generalmente débiles, aunque en los litorales del Levante no se descarta algún chubasco moderado.

Durante las primeras horas del día también podrán aparecer brumas y bancos de niebla matinales en diferentes puntos del país. Su presencia es probable en Galicia, el Cantábrico, Alborán y distintas regiones del tercio este peninsular, por lo que la visibilidad podrá verse reducida de manera puntual en estas zonas.

El viento tendrá una presencia variable según la zona geográfica. En el interior peninsular predominará el viento flojo de componente este, mientras que en el valle del Ebro soplará cierzo. En el Cantábrico se espera viento moderado del este, que podrá alcanzar intensidad fuerte en algunos momentos en Galicia.

Por su parte, en el área de Alborán predominará el viento moderado, con intervalos fuertes en el Estrecho. En el Mediterráneo soplarán vientos de componente este y nordeste, con presencia de tramontana en el Ampurdán y Menorca, donde podrá alcanzar intensidad fuerte.

☔️ Lluvias en las próximas horas y días. ➡️ Domingo, lunes y martes: chubascos fuertes o muy fuertes en las islas canarias más montañosas. ➡️ Martes y miércoles: chubascos muy fuertes y persistentes en el área mediterránea, sobre todo en el litoral catalán y Baleares. 1/2 pic.twitter.com/vIhz1NvkLp — AEMET (@AEMET_Esp) November 1, 2026

Las temperaturas y Canarias

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en la mitad norte, el tercio este y Baleares. Esta bajada será más acusada en el extremo nordeste, donde se esperan los cambios más destacados. En cambio, el litoral sur de Andalucía registrará un ascenso de las temperaturas máximas, mientras que en el resto del territorio se mantendrán sin variaciones significativas.

Las mínimas también tenderán a descender de forma generalizada, aunque habrá algunas excepciones. Se esperan ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y en determinadas áreas del centro norte. Además, el frío seguirá dejando heladas débiles en zonas de montaña, especialmente en el Pirineo, sin descartar que aparezcan de forma puntual en la meseta norte y en las montañas de su entorno.

En Canarias se esperan ligeros descensos de las temperaturas mínimas, dentro de una jornada en la que las máximas se mantendrán sin cambios destacados. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 21 y los 26 grados.