Desplome de las temperaturas y lluvias muy fuertes en el Mediterráneo y Canarias

La entrada de aire frío en la Península provocará un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente acusado en la mitad norte, donde las máximas podrán caer más de seis grados. Al mismo tiempo, la inestabilidad se concentrará en los litorales mediterráneos, Baleares y Canarias, con precipitaciones que podrán ser fuertes e incluso muy fuertes en algunos puntos. La situación estará condicionada por un anticiclón centrado sobre las islas británicas, que favorecerá la llegada de aire frío y el aumento de la inestabilidad en el este peninsular.

En cuanto a los avisos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muestra avisos de nivel amarillo por lluvias en Andalucía, Baleares, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Galicia, por su parte, tiene avisos amarillos por viento y fenómenos costeros. Ceuta tendrá aviso amarillo por lluvia y tormentas.

En buena parte del territorio predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas. Sin embargo, el panorama será diferente en los litorales del este y sudeste peninsular y en Baleares, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones localmente fuertes o persistentes. La situación será especialmente significativa en el litoral catalán durante las primeras horas del día, donde las lluvias podrán alcanzar intensidad muy fuerte.

Las precipitaciones también podrán extenderse, aunque con menor intensidad, a otros puntos de Cataluña, Aragón, el este de Castilla-La Mancha, el sur de Andalucía y el interior de la Comunidad Valenciana y Murcia. En estas zonas se esperan lluvias débiles o moderadas, dentro de un episodio de inestabilidad que tendrá mayor incidencia en las áreas próximas al Mediterráneo.

En el norte peninsular, el Cantábrico presentará abundante nubosidad de retención y lluvias débiles. Además, se prevén nevadas débiles por encima de los 1.400-1.500 metros en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. La entrada de aire más frío favorecerá también un ambiente de temperaturas bajas en las zonas de montaña.

Otro de los fenómenos previstos será la aparición de brumas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana. Podrán formarse en Galicia, el área cantábrica, las mesetas, Ceuta, Melilla y distintas regiones de los tercios este y sur peninsulares. Estos episodios reducirán la visibilidad de manera puntual.

En cuanto al viento, predominará la componente norte en la Península, con intensidad floja o moderada en el interior. En el valle del Ebro soplará el cierzo, mientras que en el Cantábrico dominará el viento de componente este, de intensidad moderada. Galicia tendrá una situación más adversa, con nordés fuerte y probables rachas muy fuertes en el litoral de La Coruña.

En el área mediterránea, el viento soplará del este y nordeste, con intervalos de intensidad fuerte entre el Ampurdán y Valencia. En Alborán, el levante irá girando a poniente. Por su parte, Canarias tendrá viento moderado del este, que tenderá a perder intensidad.

⛈️ Chubascos fuertes y con tormenta el martes en el área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias. 🟠 En las próximas horas y durante la madrugada podrán ser muy fuertes en zonas del litoral catalán e islas canarias occidentales. Avisos naranjas: peligro importante. pic.twitter.com/Ga7Btgb0LE — AEMET (@AEMET_Esp) November 2, 2026

Las temperaturas y Canarias

El descenso térmico será uno de los aspectos más destacados de la jornada. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso generalizado en la Península y Baleares, especialmente notable en la mitad norte, donde podrán perder más de seis grados. Las mínimas también bajarán en la mayor parte del territorio, aunque de forma menos acusada. Se esperan heladas en las principales montañas del norte peninsular y en las zonas altas cercanas. En Canarias, el descenso térmico será ligero.

El ambiente frío se dejará notar especialmente en las principales zonas montañosas de la mitad norte, donde se esperan heladas, también en las áreas elevadas próximas a estos sistemas montañosos.

El archipiélago tendrá una jornada marcada por los cielos muy nubosos y los chubascos fuertes o muy fuertes, que podrán ir acompañados de tormenta. No se descarta que las precipitaciones sean localmente persistentes, por lo que Canarias también estará entre las zonas con mayor inestabilidad meteorológica. En cuanto a los termómetros, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 21 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 26 grados.