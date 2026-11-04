Lluvias persistentes y heladas de hasta seis grados bajo cero marcan la jornada en España

La inestabilidad continuará presente en buena parte del área mediterránea y se extenderá también al sur peninsular debido a la entrada de aire subtropical por el suroeste. Esta situación favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas que podrán alcanzar intensidad localmente fuerte y ser persistentes en diferentes puntos del país. Las zonas más afectadas serán el Estrecho, Ceuta, los litorales de Alborán, el sureste peninsular, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) destaca avisos naranjas por lluvias y tormentas en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Además, hay aviso amarillo por bajas temperaturas en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Ceuta tendrá este miércoles avisos amarillos por lluvias y tormentas y, en Cataluña, el aviso es por fenómenos costeros.

En general, la jornada estará marcada por cielos muy nubosos o cubiertos en el sur y sureste de la Península, así como en el archipiélago balear. En estas áreas, las precipitaciones podrán aparecer acompañadas de tormentas y registrar episodios de intensidad considerable. La situación será especialmente destacable en los litorales mediterráneos, donde se mantiene la inestabilidad.

Uno de los puntos que requerirá mayor atención será el litoral de Almería y Murcia. El motivo es que, a últimas horas del día, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en ambas zonas, por lo que se espera un aumento de la intensidad de los fenómenos adversos en este tramo de la costa mediterránea. Los chubascos también podrán ser fuertes y persistentes en el Estrecho, Ceuta y los litorales del sureste y de la Comunidad Valenciana, además de Baleares.

Las precipitaciones se extenderán a otros puntos del territorio, aunque con menor intensidad. Serán probables los episodios débiles o moderados en los sistemas Béticos, el este de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. En los Pirineos, la lluvia podrá transformarse en nieve a partir de los 1.500 metros de altitud.

En el área cantábrica predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de algunas lloviznas en el litoral. Por el contrario, en el resto de la Península se esperan cielos poco nubosos o despejados, lo que marcará una diferencia entre las regiones del norte y las zonas del sur y del Mediterráneo, donde la nubosidad y las precipitaciones tendrán mayor protagonismo.

También podrán aparecer brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día. Estos fenómenos serán probables en el extremo norte, las mesetas y algunas regiones del Mediterráneo y del tercio sur peninsular.

Respecto al viento, predominará la componente este, con intensidad floja o moderada en el interior peninsular y el Cantábrico. En el Mediterráneo soplará del este o nordeste, con intervalos moderados y algunos momentos de intensidad fuerte desde el Ampurdán hasta Murcia. En Andalucía y Canarias, el viento será de componente suroeste.

Predicción semanal: Martes y miércoles: ➡️Canarias: chubascos acompañados de tormentas fuertes o muy fuertes.

➡️Litoral mediterráneo, Baleares, Ceuta y Melilla: chubascos que podrían ser de muy fuerte intensidad y acumulados importantes; el jueves también se esperan. [1/2]🧵 pic.twitter.com/Jqh8AUS3ql — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2026

Las temperaturas y Canarias

El comportamiento térmico será desigual a lo largo del territorio. De hecho, las máximas experimentarán un descenso en la mitad sur peninsular, que será más acusado en el sureste, Extremadura y el noroeste. En cambio, se espera un ascenso de las temperaturas máximas en el resto del territorio y en Baleares. Las mínimas, por su parte, bajarán de forma generalizada, con la excepción del sur de Andalucía.

El frío también tendrá presencia en distintas zonas del interior y de montaña. Se esperan heladas en los sistemas montañosos de la mitad norte, la meseta norte, Sierra Nevada y, de manera puntual, en la meseta sur. Los registros más bajos podrán alcanzarse en Parameras de Molina, Sanabria y otros puntos de Castilla y León, donde las temperaturas mínimas podrán situarse incluso en los seis grados bajo cero.

En el archipiélago canario se esperan cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones localmente fuertes, en un contexto de inestabilidad que también afectará a las islas. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento soplará de componente suroeste. En cuanto a los valores térmicos, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas comprendidas entre los 21 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros se situarán entre los 20 y los 24 grados.