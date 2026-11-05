Lluvias intensas en Baleares y el Mediterráneo antes de la llegada de borrascas atlánticas

La situación meteorológica de este jueves estará marcada por una tendencia general a la estabilización en buena parte de la Península, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo mantendrá la inestabilidad en el tercio este peninsular y Baleares, con precipitaciones que podrán ser fuertes e incluso localmente muy fuertes en algunos puntos del archipiélago. También se esperan lluvias intensas durante las primeras horas del día en los litorales del sureste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por precipitaciones en Andalucía, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y Galicia presenta avisos amarillos por nieblas, ante la posibilidad de que este fenómeno reduzca la visibilidad durante las primeras horas de la jornada.

En Baleares, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos y se registrarán precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas. La probabilidad de que estas lluvias alcancen intensidad fuerte o incluso muy fuerte será especialmente significativa en el archipiélago, por lo que será una de las zonas con mayor inestabilidad de la jornada. En los litorales del sureste peninsular también se esperan precipitaciones durante las primeras horas, aunque la situación tenderá a mejorar progresivamente.

Las lluvias podrían afectar de manera aislada al principio a la zona de Alborán, pero irán remitiendo de sur a norte hasta dejar los cielos poco nubosos. De esta manera, la estabilidad irá ganando terreno conforme avance la jornada, especialmente en las zonas donde las precipitaciones tengan una presencia más limitada.

En el resto de la Península se prevé un predominio de los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante las primeras horas podrán aparecer intervalos de nubosidad baja en distintas regiones. Esta situación afectará a zonas de las mesetas, Andalucía, Galicia y el Cantábrico, donde se esperan nubes matinales que contrastarán con el tiempo más estable previsto para buena parte del territorio.

Uno de los fenómenos destacados será la presencia de brumas y nieblas matinales en regiones del sur y este peninsular, así como en áreas del Cantábrico. Especial atención merece el norte de Galicia, donde las nieblas tienen probabilidad de ser densas y persistentes, especialmente en zonas del interior.

En cuanto a la nieve, se prevén nevadas en el Pirineo, con la cota situada entre los 1.700 y los 1.900 metros. Las precipitaciones en forma de nieve quedarán, por tanto, restringidas a las zonas de mayor altitud de esta cordillera.

Respecto al viento, predominarán las componentes sur y oeste, generalmente con intensidad floja en buena parte del país. La excepción estará en los litorales de la fachada oriental, Galicia y Baleares, donde al principio del día predominará la componente norte. Se esperan intervalos de viento moderado en los litorales mediterráneos y atlánticos, así como en ambos archipiélagos.

🌧️ El jueves todavía habrá chubascos localmente fuertes en el área mediterránea peninsular y Baleares. ➡️ A partir del fin de semana, cambio importante de tiempo: llegada de borrascas atlánticas con abundantes precipitaciones en amplias zonas de la Península y en Canarias. pic.twitter.com/aJ8SxQxuPe — AEMET (@AEMET_Esp) November 4, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán ascensos en las vertientes mediterránea y cantábrica, además de en la meseta Norte. Estos incrementos podrán ser localmente notables en el interior de la Comunidad Valenciana, donde se esperan las subidas más destacadas. En el resto del país, las temperaturas máximas registrarán pocos cambios.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, así como en el medio y bajo Ebro y la meseta Sur. En cambio, descenderán en regiones de la mitad norte, el litoral de Galicia y el extremo sureste peninsular. En el resto del territorio se mantendrán sin grandes variaciones. También se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y en la meseta Norte, que serán más intensas en el Pirineo.

En cuanto al archipiélago canario, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores comprendidos entre los 20 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre los 19 y los 24 grados.