El tiempo da un giro: un frente traerá lluvias a Galicia y heladas al norte peninsular

La estabilidad atmosférica será la protagonista de la jornada en buena parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. No obstante, el acercamiento de un frente durante la segunda mitad del día provocará un cambio en el estado del cielo en el cuadrante noroeste peninsular, donde aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones, especialmente en Galicia y zonas próximas. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa avisos amarillos por bajas temperaturas en Castilla y León y avisos amarillos por nieblas en Galicia.

Durante las primeras horas del día se esperan intervalos nubosos en el área cantábrica, Galicia, las depresiones del nordeste y el Mediterráneo. Esta nubosidad podría dejar algún chubasco aislado en puntos del litoral de la fachada oriental, aunque la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en Baleares. En el resto del territorio peninsular y en las islas del archipiélago balear predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La situación cambiará a medida que avance la jornada. El acercamiento de un frente hará que los cielos queden cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que en otras zonas del país aparecerán intervalos de nubes altas. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en Galicia y áreas cercanas, donde podrán ir acompañadas de tormenta. No se descarta que las lluvias terminen extendiéndose a otros puntos del extremo oeste de la Península.

Otro de los fenómenos destacados de la jornada será la aparición de nieblas matinales. Podrán formarse en distintas regiones del Mediterráneo, el Cantábrico y las depresiones del nordeste, aunque las condiciones más destacadas se esperan en el norte de Galicia. En esta zona existe probabilidad de que las nieblas sean densas y persistentes, por lo que podrían mantenerse durante buena parte de la mañana y reducir notablemente la visibilidad.

Respecto al viento, en la Península y Baleares soplará generalmente flojo, con predominio de las componentes sur y este. La excepción estará al principio en el Mediterráneo, donde predominarán las componentes norte y oeste, con intervalos moderados de tramontana en el Ampurdán. A lo largo del día tenderá a intensificarse el viento del este en los litorales del Cantábrico y el Estrecho, mientras que en las costas gallegas arreciará el viento del sur, con posibilidad de intervalos fuertes. En Canarias predominará el viento flojo de componente sur, aunque en las islas occidentales se esperan intervalos moderados.

Viernes a domingo: ➡️Cuadrante noroeste peninsular: precipitaciones generalizadas. 🌡️Desde hoy al viernes, en la mitad norte peninsular, heladas generalizadas en zonas altas, de montaña y llanas de la Meseta norte; algunas podrían ser fuertes; el fin de semana ya no se esperan. pic.twitter.com/a5d6p1hJPM — AEMET (@AEMET_Esp) November 3, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte del país. Este incremento será más acusado en los entornos de montaña de la Península. Por el contrario, las temperaturas mínimas tendrán una evolución desigual: predominarán los descensos en la mitad sureste peninsular y Baleares, mientras que en el resto del territorio se mantendrán sin cambios o registrarán ligeros ascensos.

Las heladas también estarán presentes durante la jornada. Se esperan en zonas de montaña de la mitad norte peninsular y en la meseta Norte, con mayor intensidad en algunos puntos de la cordillera Cantábrica. Estas condiciones mantendrán el ambiente frío durante las primeras horas del día, especialmente en las áreas de mayor altitud.

En el archipiélago canario, las temperaturas se mantendrán en valores suaves. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 20 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 20 y los 24 grados. La jornada estará marcada por los cielos nubosos y las precipitaciones en las islas occidentales, con posibilidad de lluvias localmente fuertes en La Palma.