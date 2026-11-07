Lluvias y tormentas en Galicia por el paso de un frente que eleva las temperaturas mínimas

El paso de un frente marcará la situación meteorológica de la jornada del sábado en España, con cielos nubosos y precipitaciones en buena parte del centro, norte y noroeste de la Península. Las lluvias serán, en general, débiles, aunque podrán alcanzar mayor intensidad en Galicia, donde incluso podrían ir acompañadas de tormenta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no da avisos en España para hoy.

La llegada de este frente provocará un aumento de la nubosidad en amplias zonas de la Península. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en buena parte del centro y norte peninsular, así como en el noroeste, con precipitaciones que afectarán principalmente a estas regiones. Galicia será una de las comunidades más expuestas a la lluvia, con episodios más abundantes e intensos y posibilidad de tormentas en algunos puntos.

No obstante, las precipitaciones tenderán a perder intensidad y cesar progresivamente a lo largo de la jornada en Galicia. Esta evolución permitirá que se abran cada vez más claros, dejando una mejoría gradual del tiempo tras el paso del frente.

En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Sin embargo, el avance de la banda frontal de oeste a este también dejará momentos de mayor nubosidad y podría provocar alguna lluvia débil y aislada. Estas precipitaciones serán menos probables en el tercio sur peninsular y en Baleares, donde se espera una situación más estable.

También se prevé la aparición de brumas y nieblas durante las primeras horas en algunas regiones de la fachada oriental peninsular y Baleares. Estos fenómenos podrán reducir la visibilidad de manera puntual antes de que la evolución de la situación atmosférica permita su disipación.

Respecto al viento, en el Estrecho soplará levante moderado, mientras que en los litorales de Galicia predominará el viento moderado del sur, con posibilidad de intervalos fuertes. En el resto de la Península y Baleares se esperan vientos flojos de componente este y sur, aunque tenderán a rolar a oeste en las mesetas. También podrán registrarse intervalos moderados en los litorales del sur peninsular y del Cantábrico.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Temporal de lluvias en Canarias y Península. Una borrasca atlántica dará lugar a precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta. También provocará vientos muy fuertes y mal estado de la mar. + info 👉https://t.co/0qneNvQx4A pic.twitter.com/2Tm4y7X94W — AEMET (@AEMET_Esp) November 5, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas tendrán un comportamiento desigual según las zonas. Se espera un descenso en el tercio nordeste peninsular, mientras que subirán en Canarias y en las vertientes atlántica y cantábrica. En las regiones mediterráneas apenas se producirán cambios significativos.

Las temperaturas mínimas experimentarán ascensos en la mayor parte de la Península. Estos incrementos serán especialmente destacados en el cuadrante noroeste, donde llegarán a ser notables en amplias zonas. En cambio, en las regiones mediterráneas y en Canarias los valores nocturnos permanecerán sin grandes variaciones.

El aumento generalizado de las temperaturas mínimas tendrá también consecuencias en las heladas, que reducirán considerablemente su extensión. A partir de esta jornada quedarán restringidas principalmente a los puntos del Pirineo y, de forma más localizada, al sistema Ibérico.

El archipiélago disfrutará de temperaturas suaves, con valores máximos de entre 22 y 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de entre 22 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. Los cielos presentarán inicialmente intervalos nubosos, aunque la llegada de un frente favorecerá un aumento de la nubosidad en las islas occidentales, donde se esperan precipitaciones. El viento de componente sur irá ganando intensidad hasta alcanzar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las islas occidentales, uno de los fenómenos más destacados de la jornada en Canarias.