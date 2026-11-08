La borrasca Bruna trae lluvias fuertes a la mitad occidental y Canarias

El paso de un frente asociado a una borrasca situada al oeste de la Península marcará la situación meteorológica de la jornada en España, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en buena parte del territorio. Las lluvias afectarán principalmente a la mitad occidental peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y dejar acumulaciones importantes en Andalucía occidental, Extremadura, el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y el sistema Central.

En Canarias también se esperan precipitaciones generalizadas, que podrán ser intensas y persistentes, especialmente en las islas de mayor relieve y con especial atención a La Palma. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no da avisos en España para hoy.

La situación atmosférica estará condicionada por la aproximación y el paso de este frente, que favorecerá un aumento de la nubosidad en prácticamente toda la Península. Durante la primera mitad del día todavía podrán abrirse algunos claros en las regiones del este, aunque el predominio será de cielos nubosos o cubiertos a medida que avance la jornada.

Las precipitaciones tendrán una distribución desigual. La mitad occidental será la más afectada, con lluvias que podrían alcanzar intensidad fuerte y acumular cantidades significativas de agua en diferentes zonas. Andalucía occidental, Extremadura, el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y el sistema Central se encuentran entre las áreas donde se esperan los episodios más destacados. Además, en estos puntos las precipitaciones podrán ir acompañadas localmente de tormentas.

Por el contrario, las lluvias serán poco probables en la mitad oriental peninsular. Únicamente podrían registrarse algunos chubascos aislados en los litorales del nordeste, sin que se espere una situación generalizada de precipitaciones en esta parte del país.

En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con una baja probabilidad de que aparezca algún chubasco aislado. De esta forma, el archipiélago balear quedará al margen de los episodios de lluvia más importantes previstos en el oeste peninsular. Canarias también estará afectada por el paso de un frente, que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en el archipiélago. Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, además de ir acompañadas localmente de tormenta en las islas montañosas.

Durante las primeras horas del día también podrán aparecer brumas y nieblas en distintas zonas de España. Se esperan principalmente en regiones de los tercios norte y este peninsulares, así como en el entorno de Alborán y la meseta Norte. Estos fenómenos matinales podrán reducir la visibilidad de forma puntual.

Respecto al viento, en la Península y Baleares soplará de flojo a moderado, con predominio de las componentes sur y este. Sin embargo, se esperan intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho, los litorales del golfo de Cádiz y Galicia, así como en zonas de montaña del norte. En Canarias también predominará el viento del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy intensas.

🌀 A partir del sábado nos afectará la borrasca Bruna. ⛈️ Lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas.

🌬️ Vientos intensos.

🌊 Temporal marítimo. Nombrada por el servicio meteorológico portugués, @ipma_pt, dejará tiempo adverso tanto en España como en Portugal. pic.twitter.com/0yRi1QQ7aq — AEMET (@AEMET_Esp) November 5, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán una evolución desigual. Se prevén ascensos en el cuadrante nordeste peninsular, que podrán ser localmente notables, así como en los litorales de Galicia y el Cantábrico y en las islas más orientales de Canarias. En cambio, predominarán los descensos en los tercios sur y oeste de la Península y en el resto del archipiélago canario. En las demás regiones apenas se esperan cambios significativos.

Las temperaturas mínimas subirán de forma ligera o moderada en la mayor parte del país. Este ascenso generalizado reducirá la presencia de heladas, que quedarán restringidas a algunos puntos del Pirineo, donde todavía podrán registrarse valores negativos de carácter débil.

Las temperaturas se mantendrán en valores suaves en el archipiélago, con mínimas y máximas de entre 23 y 28 grados tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. La jornada estará marcada por la inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Las lluvias podrán ser fuertes y persistentes, especialmente en las islas montañosas, donde también podrían ir acompañadas de tormenta. La Palma tendrá una mayor probabilidad de registrar los episodios más intensos. El viento soplará del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.