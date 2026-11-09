La borrasca Bruna pone en alerta naranja a tres comunidades por fuertes lluvias y tormentas

La borrasca Bruna, situada en el Atlántico, mantendrá una situación de inestabilidad en la Península debido al paso de varios frentes asociados a este sistema. La jornada de este lunes 9 de noviembre estará marcada por los cielos muy nubosos o cubiertos y las precipitaciones generalizadas, que podrán ser especialmente intensas y persistentes en amplias zonas del oeste y el sur peninsular. Galicia, Extremadura, Andalucía occidental y distintos sistemas montañosos se encuentran entre las áreas donde se esperan los acumulados más significativos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Galicia presenta avisos amarillos por lluvias, viento, tormentas y fenómenos costeros. A estos se suman los avisos amarillos por viento en Asturias, Cantabria, Navarra y el País Vasco, así como por lluvias en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Ceuta.

La vertiente atlántica será la más afectada por este episodio de lluvias. Se prevén precipitaciones localmente acompañadas de tormenta, con posibilidad de que alcancen intensidad fuerte y se mantengan durante periodos prolongados. Entre las zonas con mayor incidencia figuran el oeste y el sur de Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central y Extremadura. También se esperan acumulados importantes en los Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga.

La situación meteorológica estará condicionada por la llegada sucesiva de frentes vinculados a la borrasca Bruna, que favorecerán la continuidad de las precipitaciones en buena parte del territorio peninsular. En la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, aunque las lluvias tendrán una mayor intensidad en las regiones de influencia atlántica. En estas zonas, los chubascos podrán ser fuertes y persistentes, con tormentas de forma local.

Además de las precipitaciones, el viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada. Se espera que sople de componente sur con intensidad moderada en la mayor parte de la Península y en Baleares. Sin embargo, habrá zonas donde podrá alcanzar mayor fuerza, especialmente en los litorales atlánticos de Galicia y en las montañas del norte y centro peninsular. En estos puntos son probables las rachas muy fuertes, que también podrán registrarse en el golfo de Cádiz.

En el área de Alborán, el viento de levante irá rolando a poniente, mientras que en el resto del litoral mediterráneo predominará el viento flojo de dirección variable. Esta distribución dejará un escenario de viento desigual, con los episodios más intensos concentrados en determinadas zonas del norte, el centro y el suroeste peninsular.

La nubosidad también favorecerá la aparición de brumas y nieblas durante las primeras horas del día. Serán probables en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. A estas se sumarán las brumas asociadas al paso de los frentes, que podrán ser más densas y persistentes en las zonas altas de montaña.

09/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, se espera una evolución desigual en función de las zonas. Las máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia, mientras que subirán en las mesetas, el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla.

Por el contrario, las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, con incrementos especialmente notables en las regiones de la mitad norte peninsular. Esta subida de las mínimas será uno de los aspectos más destacados de la jornada, frente a los descensos previstos en algunas zonas durante las horas centrales del día. En los sistemas montañosos de los Pirineos todavía podrán registrarse heladas débiles.

El archipiélago tendrá una situación meteorológica diferente a la prevista para buena parte de la Península. Se esperan intervalos nubosos y probables chubascos moderados en puntos de las islas de mayor relieve. Las temperaturas también descenderán. En cuanto a los valores previstos, en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 21 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 25 grados.