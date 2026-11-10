La borrasca Bruna pone en alerta roja a Castilla y León y Extremadura por lluvias persistentes

Los frentes asociados a la borrasca Bruna continuarán marcando la situación meteorológica en buena parte de la mitad occidental de la Península, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos y las precipitaciones, que podrán ir acompañadas de alguna tormenta aislada. Las lluvias serán especialmente abundantes e intensas en Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, el suroeste de Castilla y León y Andalucía occidental, zonas en las que podrán registrarse episodios fuertes y persistentes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos de diferentes niveles por fenómenos meteorológicos adversos en varias comunidades autónomas. Destacan los avisos rojos por lluvias en Castilla y León y Extremadura. También hay aviso naranja por lluvias en Castilla-La Mancha durante buena parte del día. Galicia y la Comunidad de Madrid permanecen en aviso amarillo por precipitaciones. Por su parte, Asturias y Cantabria tienen avisos amarillos por viento durante las primeras horas del día.

La influencia de estos frentes mantendrá un panorama de inestabilidad, especialmente en las regiones atlánticas, donde las precipitaciones tendrán mayor protagonismo. En el resto de la vertiente atlántica también se esperan lluvias, aunque con menor intensidad. No obstante, tampoco se descarta que puedan alcanzar intensidad fuerte o presentar carácter persistente en puntos del Cantábrico, las mesetas, La Rioja, Navarra y los Pirineos.

En cambio, el tiempo será más estable en Baleares y en el este peninsular. En estas zonas predominarán las nubes altas, sin que se esperen precipitaciones. De este modo, se mantendrá una diferencia entre el oeste de la Península, condicionado por el paso de los frentes de Bruna, y las regiones orientales, donde la ausencia de lluvias favorecerá una jornada más tranquila desde el punto de vista meteorológico.

En Galicia, las precipitaciones tendrán especial incidencia en las zonas occidentales y meridionales, con episodios que podrán ser fuertes y persistentes. También se esperan lluvias destacadas en el macizo Galaico-Leonés y el Sistema Central, así como en Extremadura, el suroeste de Castilla y León y Andalucía occidental. En estos territorios, la nubosidad será abundante y las precipitaciones podrán aparecer acompañadas de tormentas aisladas.

Además de las lluvias, se prevé la aparición de brumas y nieblas matinales en el interior del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. Las brumas también estarán asociadas al paso de los frentes y podrán ser más densas y persistentes en las zonas altas de montaña, donde la presencia de nubosidad y humedad reducirá la visibilidad.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la mayor parte de la Península y Baleares soplará de componente sur, generalmente moderado, aunque se esperan intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales atlánticos de Galicia y en las montañas del norte peninsular. En las regiones mediterráneas y el interior oriental predominará la componente oeste, con intensidad moderada en los litorales.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Lluvias fuertes y persistentes, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo. ➡️ Las borrascas Bruna y Charles provocarán un episodio de tiempo muy adverso entre el martes y el jueves. Extrema las precauciones. + info 👉 https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/3VjntNlrWb — AEMET (@AEMET_Esp) November 9, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en el tercio nordeste peninsular, mientras que descenderán en Galicia y la meseta sur. En el resto del territorio se mantendrán sin grandes cambios. Las mínimas tampoco presentarán variaciones importantes, aunque predominarán los descensos ligeros en Canarias y el sudeste peninsular. Además, se esperan heladas débiles en los Pirineos.

El archipiélago tendrá una jornada de intervalos nubosos y posibilidad de chubascos, especialmente en las islas de mayor relieve, donde podrán ser localmente moderados. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de entre 20 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 19 y los 24 grados.