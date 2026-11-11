La borrasca Charles pone a España en alerta con lluvias y viento huracanado

La llegada de las borrascas Bruna y, especialmente, Charles, de origen subtropical, marcará este miércoles una jornada de fuerte inestabilidad meteorológica en buena parte de España. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente en todo el país, con especial incidencia en el sur, oeste y centro peninsular, los Pirineos y Canarias. A las lluvias se sumarán fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar intensidad huracanada en determinados puntos, además de un importante temporal marítimo.

El mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) refleja la gravedad de la situación, con avisos rojos por lluvias en Castilla y León y Extremadura, y avisos amarillos por vientos en esas mismas comunidades. También aparecen en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid tramos con avisos naranjas a medida que avance la jornada. Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Ceuta también figuran en el mapa con distintos niveles de aviso, principalmente por viento y, en algunos casos, por lluvia.

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el sur de Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Andalucía y los Pirineos. Aunque las lluvias podrán extenderse a prácticamente todo el territorio, su intensidad será especialmente destacada en el oeste del sistema Central y las regiones del sur andaluz, donde se esperan episodios muy fuertes y persistentes.

En estas zonas se prevén acumulados significativos, con cantidades que podrían superar los 120-150 litros por metro cuadrado en el entorno de la sierra de Gredos. Esta situación mantiene bajo especial atención al oeste peninsular, donde la persistencia de las precipitaciones será uno de los principales factores de riesgo durante la jornada.

En el golfo de Cádiz, además de las lluvias y el temporal marítimo, existe probabilidad de que se produzcan tornados o mangas marinas. Se trata de otro de los fenómenos adversos asociados al paso de las borrascas, en una jornada en la que coincidirán precipitaciones intensas y fuertes rachas de viento.

Durante las primeras horas del día también podrán aparecer brumas y nieblas en los entornos de montaña y en algunos puntos del Mediterráneo. Las asociadas al paso de los frentes serán más densas y persistentes en las zonas altas, donde podrían reducir la visibilidad.

El viento será otro de los grandes protagonistas del episodio. En la Península y Baleares predominará la componente sur, generalmente moderada, aunque en amplias zonas del interior peninsular se esperan rachas superiores a los 70 kilómetros por hora. Las condiciones serán especialmente adversas en el oeste de Extremadura y las zonas altas del sistema Central, donde el viento podrá superar los 120 kilómetros por hora y alcanzar intensidad huracanada. En Canarias, las rachas más extremas se registrarán en las cumbres de La Palma y Tenerife.

11/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la mayor parte de la Península, salvo en el nordeste y Baleares, donde se esperan ascensos. Las mínimas subirán en el tercio este peninsular, mientras que en el resto del territorio descenderán ligeramente. Las heladas continuarán restringidas a las zonas más elevadas de los Pirineos.

En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán entre los 22 y los 28 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 23 y los 29 grados. El ascenso térmico llegará acompañado de una situación meteorológica adversa, con precipitaciones fuertes y tormentas que podrán ser muy intensas en las islas montañosas, especialmente en La Palma.