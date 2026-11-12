La borrasca Charles atraviesa la Península y deja lluvias en el norte y fuertes rachas de viento en el centro y el este

La borrasca Charles atravesará durante la madrugada el noroeste peninsular en dirección noreste, mientras que Bruna, ya debilitada, se aproximará a las costas gallegas. Esta situación mantendrá la inestabilidad meteorológica en buena parte de España durante la jornada del jueves, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la Península. Las lluvias serán más abundantes en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, mientras que las rachas de viento muy fuertes pondrán el foco en el centro y el este peninsular, además de Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos naranjas por viento en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ceuta. Cataluña presenta avisos amarillos por lluvia, viento y fenómenos costeros durante toda la jornada. También hay avisos amarillos por viento en Baleares, País Vasco, Navarra y La Rioja, así como por lluvia en Aragón, Castilla y León, Navarra y La Rioja. En varias comunidades, los avisos irán desapareciendo a medida que avance el día.

Las precipitaciones se extenderán por prácticamente toda la Península, aunque serán menos probables en Baleares, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Las zonas donde se esperan los episodios más abundantes serán Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. También podrán registrarse lluvias en las sierras del centro peninsular, aunque con menor probabilidad.

El paso de los frentes asociados a las borrascas favorecerá la aparición de brumas y nieblas matinales en los entornos de montaña y en algunos puntos del Mediterráneo. Estas nieblas podrán ser más densas y persistentes en las zonas altas, especialmente cuando estén relacionadas con los frentes que atravesarán el territorio.

En cuanto al estado del cielo, predominarán las nubes en prácticamente todo el país, con cielos muy nubosos o cubiertos. Sin embargo, la situación tenderá a mejorar en los archipiélagos y en algunas regiones del este y sureste peninsular, donde se espera que se abran claros o incluso que los cielos queden más despejados.

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada. En la Península predominará la componente suroeste, generalmente moderada, mientras que en Baleares soplará con intensidad fuerte. En Alborán, el poniente también será fuerte y estará acompañado de rachas muy fuertes. Por su parte, en el nordeste peninsular el viento será moderado y girará posteriormente a norte.

Las rachas más intensas se esperan en el centro y el este de la Península, especialmente durante la primera mitad del día. Esta situación explica los avisos meteorológicos activados por la Aemet en numerosas comunidades autónomas, aunque los niveles de riesgo irán disminuyendo en algunas zonas conforme avance la jornada.

10/11 12:12 AVISOS PASADO MAÑANA | España: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/pFASpkf69u — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán descensos en el extremo norte peninsular y en Canarias. Por el contrario, subirán en la meseta norte y en el área mediterránea, mientras que en el resto del país no se esperan cambios significativos. Las mínimas bajarán de forma generalizada, con la excepción del Mediterráneo, donde permanecerán sin variaciones importantes. Las heladas débiles continuarán afectando a los Pirineos.

En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 15 y los 21 grados. El archipiélago tendrá una jornada con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos moderados en las islas de mayor relieve.