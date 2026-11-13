Tregua meteorológica en gran parte de España aunque persiste la alerta en el noroeste

La jornada de este viernes estará marcada por la continuidad de la inestabilidad meteorológica en buena parte de España, aunque las condiciones serán menos adversas que durante los últimos días. El alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de la borrasca Bruna favorecerán una situación algo más tranquila, pero todavía se esperan precipitaciones en numerosas zonas de la Península, especialmente en el cuadrante noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por lluvias en Castilla y León y Galicia. Además, hay avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros en Baleares y Cataluña. La situación requiere especial atención en las zonas afectadas por las precipitaciones y el viento, especialmente durante las primeras horas del día.

Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en gran parte del territorio peninsular, con precipitaciones que afectarán a buena parte de las comunidades. La situación será diferente en el área mediterránea y en el interior del nordeste, donde predominarán los cielos poco nubosos. No obstante, no se descarta la aparición de algunos chubascos en el nordeste de Cataluña y en el Pirineo.

Galicia será una de las zonas donde las precipitaciones podrán alcanzar mayor intensidad y continuidad. También se esperan lluvias localmente fuertes en los litorales del Cantábrico, sin descartar que puedan extenderse a puntos del oeste de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central. Estas áreas concentrarán los mayores acumulados de precipitación previstos para la jornada, por lo que la inestabilidad será especialmente destacada en el noroeste peninsular.

En las zonas de montaña, la cota de nieve se situará entre los 2.000 y los 2.400 metros. Además, podrán formarse bancos de niebla en entornos montañosos, reduciendo la visibilidad en determinados puntos. En los Pirineos se esperan heladas débiles en las zonas de mayor altitud.

En Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque el viento será uno de los fenómenos más destacados. Soplará de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, si bien tenderá a amainar a lo largo de la jornada. Estas rachas también podrían afectar inicialmente a algunos puntos de montaña del tercio oriental peninsular y al bajo Ebro. Asimismo, no se descartan intervalos de viento fuerte en los litorales del este de la Península.

Respecto al viento, en la Península predominarán las componentes oeste y suroeste, con intensidad floja o moderada. En el Cantábrico soplará viento moderado de componente este, con posibilidad de que se registren algunos intervalos fuertes. En el archipiélago canario, por su parte, el viento será de componente norte, de flojo a moderado, en una jornada en la que también se esperan intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales.

Predicción para el resto de la semana: Esta tarde y mañana viernes:

➡️Precipitaciones persistentes en Galicia, con acumulaciones importantes; en el resto del noroeste peninsular se esperan con menor acumulación y persistencia.

➡️Temporal marítimo en el Mediterráneo. [1/2] 🧵 pic.twitter.com/4lWwY9sh9l — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a la evolución de las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en el área cantábrica, el valle del Ebro y el nordeste de Cataluña. En el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios. En cuanto a las mínimas, también bajarán en el tercio oriental peninsular, el Cantábrico oriental y Baleares. En las zonas altas de los Pirineos podrán registrarse heladas débiles.

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos, con probables precipitaciones ocasionales. El viento soplará de componente norte, de flojo a moderado. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria los valores se situarán entre los 22 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 25 grados.