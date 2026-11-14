La inestabilidad marca el tiempo en España con precipitaciones en casi toda la Península

La inestabilidad meteorológica continuará marcando la situación en España, con precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y cielos predominantemente nubosos o cubiertos en buena parte del territorio. Las lluvias tendrán especial incidencia en el oeste de Galicia, el Sistema Central y los Pirineos, aunque será en el oeste y centro de Andalucía donde podrán alcanzar mayor intensidad, con posibilidad de tormentas y acumulados significativos. A pesar de este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activados avisos meteorológicos.

La vertiente atlántica y los Pirineos presentarán cielos nubosos o cubiertos, mientras que en el resto de la Península predominarán los cielos nubosos o con intervalos de nubes. No obstante, se espera que se abran algunos claros por el sur. Las precipitaciones estarán presentes en prácticamente todo el territorio peninsular, aunque serán menos probables y tendrán un carácter más aislado en el Cantábrico oriental, el entorno del valle del Ebro y la fachada oriental. En el extremo sureste, por el contrario, no se esperan lluvias.

Uno de los puntos donde la situación meteorológica puede resultar más adversa será Andalucía. En las regiones del oeste y centro de la comunidad se esperan los mayores acumulados de precipitación, con lluvias que podrán ser localmente fuertes y persistentes. Además, estos episodios podrán ir acompañados de tormentas, lo que incrementará la intensidad de las precipitaciones en determinados momentos de la jornada.

También se prevén acumulados importantes en el oeste de Galicia, el Sistema Central y los Pirineos. Estas zonas concentrarán buena parte de las precipitaciones previstas, dentro de un escenario de inestabilidad que afectará a numerosas comunidades. En el resto del territorio, las lluvias podrán aparecer de manera más dispersa, con diferencias en su intensidad y probabilidad dependiendo de cada región.

En cuanto a la nieve, se esperan precipitaciones en forma sólida en las principales zonas montañosas cuando se superen los 2.200 o 2.400 metros de altitud. Por tanto, la cota de nieve se situará en niveles elevados, en consonancia con las condiciones previstas para esta jornada. Además, podrán aparecer brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en los principales entornos de montaña y en zonas del interior de Galicia. En estos últimos puntos, las nieblas podrían ser localmente persistentes, por lo que la visibilidad podrá verse reducida durante buena parte de la mañana.

En cuanto al viento, predominarán las componentes oeste y suroeste en la Península y Baleares. En las islas, los litorales, ambas mesetas y las zonas próximas, soplará generalmente con intensidad moderada, mientras que en el resto del territorio será flojo. No se descartan intervalos fuertes en los litorales del sureste peninsular y, al final del día, en las costas de Galicia, donde también podrán registrarse rachas muy fuertes.

En el Cantábrico, el viento comenzará soplando de componente este, con intensidad moderada, y posteriormente girará a componente sur. En Canarias, por su parte, predominará el viento de componente norte, de flojo a moderado, coincidiendo con el paso de un frente poco activo que dejará cielos nubosos o con intervalos de nubes y algunas precipitaciones aisladas en las islas montañosas.

Fin de semana: continuarán las precipitaciones en el noroeste peninsular. 🌡️Las temperaturas máximas serán las normales a la época, en cambio, las mínimas estarán por encima de lo normal con ausencia de heladas. La próxima semana se espera continúe una predicción similar. pic.twitter.com/xhtVsVFPmW — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes cambios en buena parte de España. Las principales variaciones se producirán en las máximas, que experimentarán ascensos en el área cantábrica y descensos en los Pirineos y los litorales del Mediterráneo norte. En el resto del territorio no se esperan modificaciones significativas. Por otro lado, podrán registrarse heladas débiles en las zonas más elevadas de los Pirineos.

El paso de un frente poco activo dejará en el archipiélago cielos nubosos o con intervalos nubosos. En las islas de mayor relieve podrán registrarse precipitaciones aisladas, mientras que el viento soplará de componente norte, con intensidad floja o moderada. En cuanto a los termómetros, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas de entre 22 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 25 grados.