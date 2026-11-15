Un frente atlántico trae fuertes lluvias a Galicia y viento al norte peninsular

El paso de un frente atlántico marcará la situación meteorológica en buena parte de España, con un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán principalmente a la mitad noroeste de la Península. Galicia será una de las comunidades más afectadas por este episodio, especialmente en su mitad occidental, donde se esperan lluvias persistentes que podrán ir acompañadas de tormentas y alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos. Además, el viento del oeste y suroeste cobrará protagonismo, con intervalos de intensidad fuerte en diferentes zonas del norte y la posibilidad de que se registren rachas muy fuertes. A esta situación se suman los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvia, viento y fenómenos costeros en Galicia, así como por viento en Castilla y León.

La situación estará condicionada por la llegada de este frente procedente del Atlántico, que favorecerá un aumento de la nubosidad en amplias zonas del territorio peninsular. Frente a este escenario, las regiones mediterráneas presentarán una situación más estable, con menor presencia de nubes e incluso cielos despejados. De esta manera, el tiempo mostrará diferencias importantes entre las vertientes atlántica y mediterránea, tanto por la distribución de las precipitaciones como por la evolución de la nubosidad.

Las lluvias se concentrarán principalmente en la mitad noroeste peninsular, aunque no quedarán limitadas a este sector. También podrán aparecer precipitaciones en otros puntos del territorio, entre ellos las Béticas. Los acumulados más destacados se esperan en la mitad oeste de Galicia, donde las precipitaciones tendrán carácter persistente y podrán registrarse de manera local con tormenta. Asimismo, no se descarta que alcancen intensidad fuerte en esta zona.

Otros sectores donde se prevén acumulados significativos serán los entornos montañosos del tercio norte y el oeste del sistema Central. La presencia de precipitaciones también estará relacionada con la altitud, ya que la cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros. Por tanto, las nevadas quedarán restringidas a las zonas de montaña que superen esa altura.

En el resto de la Península, la nubosidad será más abundante en las áreas afectadas por el paso del frente, mientras que el área mediterránea conservará condiciones más favorables. Esta distribución permitirá distinguir entre las regiones occidentales y septentrionales, donde las lluvias tendrán mayor presencia, y las zonas mediterráneas, donde predominarán los intervalos de menor nubosidad o los cielos despejados.

Las brumas y las nieblas también formarán parte de la situación meteorológica. Su aparición será probable en amplias zonas de la vertiente atlántica y del nordeste peninsular, con especial atención a los entornos montañosos, donde podrán mantenerse localmente de forma persistente. Estos fenómenos reducirán la visibilidad en los puntos afectados.

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada, especialmente en el norte y noroeste peninsular. En la Península y Baleares soplará de componente oeste y suroeste, con intensidad moderada en el interior y el norte. Sin embargo, en los litorales de Galicia y del Cantábrico se esperan intervalos fuertes.

La previsión contempla, además, probables rachas muy fuertes en diferentes regiones de Galicia y en la cordillera Cantábrica. Estas condiciones también podrán extenderse, aunque de manera puntual, al interior de Cantabria y al alto Ebro. Se trata de las zonas donde el viento podrá alcanzar sus registros más destacados, por lo que su intensidad será otro factor relevante junto a las precipitaciones previstas en el noroeste.

14/11 19:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, lluvias, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a la evolución térmica, las temperaturas máximas experimentarán un descenso ligero en la mayor parte de la Península. La bajada será más acusada en el valle del Ebro, mientras que en los archipiélagos no se esperan cambios en los valores máximos. Por su parte, las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada en todo el territorio, con una bajada especialmente destacada en los tercios sur y este peninsulares. También se producirán heladas débiles en las zonas de mayor altitud de los Pirineos.

En Canarias, la situación meteorológica estará marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de que se produzcan precipitaciones aisladas en las islas montañosas. El viento alisio soplará flojo o moderado, sin que se contemplen cambios significativos en las temperaturas máximas, que se mantendrán estables. En cuanto a los valores previstos en las capitales provinciales, Las Palmas de Gran Canaria registrará temperaturas comprendidas entre los 21 y los 25 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife tendrá valores que oscilarán entre los 21 y los 26 grados.