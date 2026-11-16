Lluvias, viento y nieve en el norte: el tiempo otoñal se instala en la Península

El paso de frentes atlánticos continuará condicionando la situación meteorológica en la Península, con cielos nubosos o cubiertos en buena parte del territorio y precipitaciones que tendrán especial incidencia en el cuadrante noroeste. Galicia será una de las comunidades más afectadas por este episodio, con lluvias persistentes en su mitad occidental, donde también podrán registrarse acumulaciones localmente importantes, acompañadas ocasionalmente de tormentas.

En cuanto a los avisos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el nivel amarillo por fuertes rachas de viento en Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Galicia también estará bajo aviso amarillo por viento, además de por las precipitaciones y los fenómenos costeros.

En general, la jornada estará marcada por un predominio de la nubosidad en buena parte del país. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos, especialmente en las regiones del norte y del oeste peninsular, debido a la llegada de sucesivos frentes procedentes del Atlántico. En cambio, Andalucía, las regiones mediterráneas y las zonas interiores del nordeste disfrutarán de una situación más estable, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el cuadrante noroeste peninsular, aunque tampoco se descarta que puedan aparecer de manera aislada en otros puntos del suroeste, el centro y los Pirineos. Galicia registrará los mayores acumulados de lluvia, con especial incidencia en su mitad occidental, donde las precipitaciones serán persistentes. Además, podrán alcanzar intensidad localmente fuerte e ir acompañadas de tormentas ocasionales.

La nieve también tendrá presencia en las zonas de mayor altitud de las montañas del norte, donde las precipitaciones podrán registrarse en forma de nieve en las cumbres. Esta situación estará relacionada con el paso de los frentes atlánticos que seguirán atravesando la Península.

En cuanto a la visibilidad, se esperan brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día en los Pirineos y en las zonas montañosas de la vertiente atlántica. Estos fenómenos podrán persistir localmente y también extenderse a algunas zonas bajas del suroeste. En Galicia, además, podrán formarse brumas y nieblas asociadas al paso de los frentes, especialmente en las áreas afectadas por las precipitaciones.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada, especialmente en el noroeste y en el norte peninsular. Soplará de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intensidad moderada en la vertiente cantábrica, la mitad norte de la vertiente atlántica, Baleares y los litorales de la fachada oriental. En el resto del territorio predominará el viento flojo.

Las situaciones más adversas relacionadas con el viento se esperan en los litorales de Galicia y, de forma local, en zonas del Cantábrico, donde podrá alcanzar intensidad fuerte. También se prevén rachas muy fuertes en distintos puntos de Galicia y del área cantábrica, así como en el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico. Estas condiciones obligarán a prestar especial atención a las zonas expuestas, donde las rachas podrán alcanzar mayor intensidad.

🍂 Tiempo otoñal para los próximos días. ☔️ Las borrascas circularán, en general, al norte de nuestras latitudes, aunque sus frentes nos afectarán: dejarán lluvias en la Península, más abundantes en el noroeste y menos probables en el Mediterráneo. 1/2 pic.twitter.com/dqzEfvbyl4 — AEMET (@AEMET_Esp) November 15, 2026

Las temperaturas y Canarias

En el apartado de las temperaturas, las máximas experimentarán una subida entre ligera y moderada en la Península. Esta evolución contrastará con la estabilidad prevista en el resto de territorios, donde apenas se esperan cambios significativos. Las temperaturas mínimas, por su parte, no registrarán variaciones importantes en términos generales, aunque predominarán los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en las zonas montañosas del noroeste.

Las heladas serán débiles y quedarán restringidas a las zonas de mayor altitud de los Pirineos. En el resto de la Península no se esperan cambios destacados en las temperaturas mínimas. Por tanto, la evolución térmica estará caracterizada principalmente por el ascenso de las máximas, mientras que las precipitaciones y el viento concentrarán los fenómenos meteorológicos más significativos.

En el archipiélago canario predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, mientras que el viento alisio soplará de flojo a moderado. En cuanto a las temperaturas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife se esperan valores comprendidos entre los 20 y los 25 grados, con un ambiente térmico similar en ambas capitales.