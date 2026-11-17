La inestabilidad continuará marcando el tiempo en buena parte de España por la influencia de la circulación atlántica y el paso de nuevos frentes. Galicia volverá a situarse entre las comunidades más afectadas, especialmente durante las primeras horas, cuando se esperan precipitaciones persistentes y acumulados que podrían ser significativos en el oeste de la comunidad. El viento será otro de los protagonistas de la jornada, con rachas muy fuertes en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las zonas montañosas del norte y este peninsular, sin descartar que alcancen también puntos de la meseta Norte y Baleares.

En cuanto a los avisos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por rachas de viento en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, especialmente durante las primeras horas del día. Galicia también estará bajo aviso amarillo por viento, además de por lluvias y fenómenos costeros, con alertas previstas durante toda la jornada. Asimismo, se observan avisos por fenómenos costeros en Andalucía, Cataluña y Baleares, con diferentes franjas horarias.

La jornada estará marcada por los cielos nubosos o cubiertos y las precipitaciones en buena parte de la Península. La llegada de frentes atlánticos mantendrá un escenario de inestabilidad, aunque las lluvias serán generalmente débiles y ocasionales en la mayor parte del territorio. Las precipitaciones más destacadas se concentrarán en las regiones del norte y del oeste, donde podrán tener mayor continuidad e intensidad.

Galicia será uno de los territorios donde la situación meteorológica tendrá mayor incidencia. En el oeste de la comunidad se esperan lluvias persistentes, con probabilidad de acumulados significativos, especialmente durante las primeras horas del día. Además, no se descarta que las precipitaciones alcancen localmente intensidad fuerte al comienzo de la jornada. También se prevén lluvias persistentes en el oeste del Sistema Central, otra de las zonas donde los frentes podrán dejar precipitaciones más continuadas.

En el resto de la Península, las lluvias tendrán un carácter más irregular y, por lo general, serán débiles y ocasionales. En las regiones mediterráneas serán poco probables y, en caso de producirse, tendrán carácter aislado. Durante la primera mitad del día predominarán allí los intervalos nubosos, en contraste con la mayor presencia de nubosidad prevista en las zonas occidentales y septentrionales.

La nieve también podrá aparecer en las cumbres de las montañas del norte, donde las precipitaciones podrán registrarse en forma de nieve. A esta situación se sumarán las brumas y los bancos de niebla, que podrán formarse en diferentes puntos de Galicia, los Pirineos y los principales entornos montañosos de la vertiente atlántica. Estos fenómenos podrán reducir la visibilidad, especialmente en las zonas de montaña.

El viento será uno de los fenómenos más destacados, con predominio de las componentes oeste y suroeste tanto en la Península como en Baleares. En términos generales, soplará con intensidad moderada, aunque será flojo en las zonas interiores del tercio nordeste. Sin embargo, habrá áreas donde alcanzará intensidades fuertes, especialmente en el archipiélago balear y en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular. Tampoco se descarta que pueda soplar con fuerza de manera local en otros puntos del Mediterráneo.

Las rachas más intensas se esperan en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las zonas montañosas del norte y este peninsular. En estos territorios podrán registrarse rachas muy fuertes, que también podrían extenderse a puntos de la meseta Norte y Baleares. La combinación de los frentes atlánticos y el viento de componente oeste y suroeste mantendrá, por tanto, unas condiciones especialmente adversas en diferentes zonas del norte.

En Baleares, los cielos comenzarán poco nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando a lo largo del día. Al final de la jornada podría registrarse alguna precipitación débil. El viento de componente oeste y suroeste soplará de forma moderada en el archipiélago, aunque podrá alcanzar intensidades fuertes.

🌬️El viento soplará con intensidad en el norte y este de la Península y en Baleares. También habrá mal estado de la mar en las costas del norte, Cataluña y Baleares. 🌡️ Pese al ambiente desapacible, las temperaturas serán altas para la época, especialmente las nocturnas. pic.twitter.com/t3D9FLfBXv — AEMET (@AEMET_Esp) November 15, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a la evolución de las temperaturas, se esperan diferencias entre unas zonas y otras. Las máximas subirán en la región cantábrica, Castilla y León, el Sistema Central, Extremadura y el extremo sureste peninsular. Por el contrario, descenderán en las sierras de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Las mínimas también tenderán a subir en Baleares y en buena parte de los tercios norte y oeste peninsulares, con incrementos que podrán ser localmente notables en algunos puntos del Pirineo y del Cantábrico. En el resto del país predominarán los pocos cambios térmicos.

En el archipiélago canario predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos nubosos en las zonas norte de las islas montañosas. El viento alisio soplará con intensidad moderada. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores comprendidos entre los 21 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 26 grados.