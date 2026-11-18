La inestabilidad meteorológica continuará siendo la protagonista de la jornada este miércoles 18 debido a la circulación atlántica y al paso de nuevos frentes por la Península y Baleares. Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en prácticamente todo el territorio y se esperan precipitaciones generalizadas, con especial incidencia en el oeste de Galicia, Extremadura, la serranía de Cuenca y el Sistema Central. En estas zonas podrán registrarse lluvias persistentes, con acumulados significativos y episodios puntualmente fuertes, en una jornada marcada también por las intensas rachas de viento en diferentes regiones.

En cuanto a los avisos meteorológicos, Galicia permanecerá bajo aviso naranja durante toda la jornada del miércoles 18, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La comunidad presenta avisos relacionados con fenómenos costeros, precipitaciones y viento, en un contexto de especial inestabilidad meteorológica. El mapa también refleja avisos de nivel amarillo en otras comunidades, como Andalucía, Asturias, Baleares y Cantabria, donde el viento y las condiciones meteorológicas adversas obligarán a mantener la atención durante buena parte del día. Pero además, la lluvia provocará avisos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana tendrán avisos por rachas de viento.

Las precipitaciones serán prácticamente generalizadas y afectarán a buena parte de la Península. Los mayores acumulados se esperan en Extremadura, la serranía de Cuenca y el oeste del Sistema Central y de Galicia. En estos territorios las lluvias podrán ser persistentes y alcanzar cantidades significativas, sin descartar que localmente se produzcan episodios de intensidad fuerte. La circulación atlántica favorecerá que las precipitaciones se mantengan durante buena parte de la jornada, especialmente en las zonas más expuestas al paso de los frentes.

El extremo sureste peninsular y Baleares serán las principales excepciones a este escenario de lluvias generalizadas. En ambas zonas predominarán los intervalos nubosos y la probabilidad de precipitaciones será baja. Esta situación contrastará con la prevista en el resto del territorio, donde los cielos nubosos o cubiertos y las lluvias tendrán una presencia mucho más destacada.

En las montañas del extremo norte también se esperan precipitaciones en forma de nieve, aunque inicialmente serán débiles. La cota se situará por encima de los 2.000 o 2.400 metros, si bien podrá descender hasta el entorno de los 1.500 metros al final del día en la cordillera Cantábrica occidental. Este descenso de la cota de nieve marcará la evolución meteorológica en las zonas montañosas del norte durante las últimas horas de la jornada.

A primera hora también podrán aparecer brumas y nieblas en los Pirineos y en los principales entornos montañosos de la vertiente atlántica. Estos fenómenos podrán ser localmente persistentes, por lo que la visibilidad se verá reducida en algunos puntos, especialmente durante las primeras horas del día.

El viento será otro de los elementos destacados de la previsión. Soplará de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, generalmente con intensidad moderada, aunque será flojo en los interiores del tercio nordeste. Se esperan intensidades fuertes en Baleares y en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el sureste peninsular. Además, se prevén rachas muy fuertes en distintas regiones de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y las montañas del norte, centro y este peninsular.

Estas rachas intensas también podrían afectar a las mesetas y a los litorales de Alborán, ampliando las zonas expuestas a las condiciones más adversas. La combinación de viento y precipitaciones reforzará el carácter inestable de la jornada, especialmente en el norte y oeste peninsular. En Canarias, por su parte, el alisio soplará con intensidad moderada.

⚠️ Mañana, miércoles, atención al estado de la mar. 🟠 Avisos naranjas por fenómenos costeros, peligro importante. Las olas pueden superar los 5 metros en el norte peninsular. 🌧️ Consulta la predicción y sigue las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/ayrptE9j4C — AEMET (@AEMET_Esp) November 17, 2026

Las temperaturas y Canarias

En el apartado térmico, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en la mitad sureste peninsular, mientras que en el resto del territorio no se esperan cambios importantes. Las mínimas presentarán un comportamiento desigual: descenderán en el cuadrante noroeste y el área cantábrica, mientras que aumentarán en la mitad sureste. Este incremento podrá ser notable en distintas regiones de Andalucía y en las provincias del sureste peninsular. En el resto de la Península predominarán los pocos cambios, mientras que en las islas se esperan ascensos ligeros.

El archipiélago canario mantendrá una situación meteorológica más estable que la prevista en buena parte de la Península. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las zonas norte de las islas montañosas. El viento alisio soplará de intensidad moderada. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria registrará valores comprendidos entre los 21 y los 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los termómetros oscilarán entre los 21 y los 27 grados.