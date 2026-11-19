El paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire frío marcarán la situación meteorológica en la Península y Baleares durante esta jornada, con lluvias persistentes en Galicia, precipitaciones en otras zonas del noroeste y un descenso generalizado y acusado de las temperaturas. La jornada también estará marcada por fuertes rachas de viento, especialmente en el litoral cantábrico oriental durante la madrugada y en diferentes regiones de los tercios norte y este peninsular, así como en Baleares, durante la primera mitad del día.

Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos naranjas por viento en el Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco. Además, varias comunidades permanecen bajo aviso amarillo por vientos y fenómenos costeros, entre ellas Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

La situación atmosférica favorecerá la presencia de cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que en el resto del territorio predominarán los intervalos poco nubosos. El avance del frente de oeste a este durante la madrugada dejará precipitaciones débiles o moderadas en buena parte del interior peninsular, con la excepción de las regiones mediterráneas, donde no se esperan estas lluvias asociadas al paso frontal.

Galicia será una de las comunidades más afectadas por las precipitaciones, que podrán ser moderadas y persistentes. También se esperan lluvias en Asturias y León, donde la nubosidad y el paso del frente favorecerán que las precipitaciones se prolonguen durante la jornada. De esta manera, el cuadrante noroeste concentrará buena parte de la inestabilidad, frente a otras zonas peninsulares en las que los cielos permanecerán con menos nubosidad.

Con el avance de la masa de aire frío, las precipitaciones podrán aparecer en forma de nieve en las montañas del norte peninsular. La cota de nieve se situará entre los 1.500 y los 1.800 metros, por lo que las zonas de mayor altitud de estos sistemas montañosos podrán registrar nevadas. Además, el paso del frente favorecerá la formación de bancos de niebla y brumas en áreas de montaña, que podrán reducir la visibilidad.

Otro de los elementos destacados de la jornada será el viento, ya que en la Península y Baleares predominará el viento moderado de componente oeste, aunque alcanzará intensidad fuerte en distintos tramos del litoral. Galicia, el Cantábrico, Baleares y el sureste peninsular serán algunas de las zonas donde se esperan las mayores intensidades, sin descartar que el viento fuerte pueda aparecer también de manera local en otros puntos del área mediterránea.

Las rachas más intensas se concentrarán en dos momentos y áreas diferenciadas. Durante la madrugada serán probables las rachas muy fuertes en el litoral cantábrico oriental, mientras que durante la primera mitad del día este fenómeno podrá extenderse a regiones de los tercios norte y este peninsular y a Baleares. Esta situación obligará a prestar especial atención a las zonas expuestas al viento, donde las rachas podrán alcanzar una intensidad especialmente elevada.

En los archipiélagos, la evolución será diferente a la prevista para buena parte de la Península. En Baleares, aunque el viento podrá soplar con fuerza, las temperaturas mínimas descenderán, mientras que en el resto del territorio insular no se esperan grandes cambios térmicos. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá algunas excepciones en las zonas del norte de las islas montañosas.

En estas vertientes septentrionales del archipiélago canario se esperan intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil y aislada. El viento alisio soplará moderado, dentro de una situación meteorológica más estable que la prevista para el noroeste peninsular. Así, el paso del frente y la posterior entrada de aire frío tendrán una incidencia mucho más limitada en las islas, donde no se prevén cambios importantes en las temperaturas.

Jueves: precipitaciones en Galicia. Viernes: sin precipitaciones significativas; nieblas en el interior peninsular. Fin de semana: precipitaciones en la mitad oeste peninsular; se espera que cesen en la mañana del domingo. 🌡️Temperaturas suaves, sin heladas; bajarán el jueves. pic.twitter.com/DwiykAtpy0 — AEMET (@AEMET_Esp) November 16, 2026

Las temperaturas y Canarias

El descenso térmico será uno de los aspectos más destacados de la jornada en la Península. Las bajadas serán especialmente significativas en determinados puntos del territorio, donde se superarán los seis grados de diferencia. En concreto, las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en las zonas de montaña de la meseta norte y en Murcia.

Las mínimas también registrarán una caída importante, especialmente en la mitad sur peninsular, donde el descenso superará igualmente los seis grados. En estas zonas, las temperaturas más bajas se alcanzarán al final del día. Por su parte, en los Pirineos se esperan heladas débiles, en un contexto marcado por la entrada de aire frío tras el paso del frente.

En el archipiélago canario se mantendrá una situación relativamente estable, con cielos poco nubosos en general e intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde podría producirse alguna precipitación débil y aislada. El alisio soplará moderado y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores térmicos se situarán entre los 22 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 21 y los 25 grados.