España afronta este jueves una jornada marcada por el descenso de las temperaturas, el viento y el fuerte oleaje en el litoral norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, mientras las precipitaciones se concentrarán principalmente en el noroeste peninsular.

Las altas presiones favorecerán una cierta estabilización del tiempo en la Península y Baleares, aunque persistirán las nubes en buena parte del territorio y se esperan lluvias en algunas zonas del norte.

En el resto de la Península y Baleares predominará el viento moderado de componente oeste, mientras que en Canarias será flojo de componente este en las islas más orientales y variable en las occidentales.

Lluvias en Galicia y el noroeste

Los cielos estarán poco nubosos o con nubes altas en el tercio sur y las regiones mediterráneas. En el resto predominarán los cielos nubosos o cubiertos. Las precipitaciones se esperan principalmente en Galicia y el oeste de Asturias y Castilla y León, donde serán dispersas e intermitentes. Al final del día, un frente atlántico dejará lluvias más generalizadas en el oeste gallego.

También podrían producirse nevadas débiles en las montañas del norte, con la cota de nieve situada entre los 1.500 y los 1.700 metros. En Canarias, los cielos permanecerán poco nubosos, salvo en el norte de las islas montañosas, donde habrá intervalos de nubes.

El frío se extiende por la Península

Las temperaturas continuarán bajando en la Península y Baleares, con la excepción del noroeste, donde se esperan ligeros ascensos. En Canarias también subirán suavemente los termómetros.

Las heladas serán débiles en los Pirineos. Además, se esperan nieblas y brumas matinales en la meseta sur y el valle del Guadiana, así como en zonas montañosas del interior, donde podrían ser algo más persistentes.

19/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

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La jornada estará marcada, por tanto, por el contraste entre la estabilidad relativa de las altas presiones en buena parte del país y las condiciones adversas del litoral norte, donde el oleaje y el viento motivan los avisos naranjas.

Las cuatro comunidades del norte, Principado de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, tendrán avisos de nivel naranja por fenómenos costeros. El viento soplará con intensidad en el litoral cantábrico, especialmente durante las primeras horas del día, con predominio de la componente oeste.

Además, la Aemet no descarta rachas muy fuertes en zonas de montaña del tercio norte, por lo que el viento también será uno de los elementos destacados de la jornada en el interior.