La llegada de varios frentes por el noroeste marcará el tiempo en España la jornada del sábado. Galicia y Castilla y León tendrán avisos amarillos por lluvias, mientras que la comunidad gallega también estará pendiente de los fenómenos costeros. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a precipitaciones persistentes en el noroeste, viento intenso en el litoral y cambios de temperatura según las zonas.

Galicia y Castilla y León, pendientes de las lluvias

Las precipitaciones más importantes se esperan en el oeste y el sur de Galicia, así como en el noroeste de Castilla y León. En estas áreas podrán ser localmente fuertes y persistentes.

La situación estará condicionada por la circulación atlántica y el paso de varios frentes que entrarán por el noroeste peninsular. En Galicia, además de las lluvias, se ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Durante la mañana, los cielos permanecerán cubiertos en buena parte de la mitad norte. A medida que avance la jornada, uno de los frentes irá extendiendo la nubosidad y las precipitaciones hacia otros puntos de la mitad noroeste de la Península.

Nubes en el norte y cielos más despejados en el resto

La nubosidad será más abundante en la mitad norte peninsular, donde los cielos estarán cubiertos. En el resto de la Península predominarán inicialmente los intervalos poco nubosos o las nubes altas, aunque el avance de uno de los frentes dejará precipitaciones por la tarde en la mitad noroeste.

En Baleares habrá nubes altas, mientras que en Canarias se espera poco nuboso en general. Las islas del norte tendrán más nubosidad y las del sur podrán registrar calima ligera. Además, podrían aparecer brumas en la vertiente atlántica de las montañas de la mitad norte.

Viernes: precipitaciones en Galicia; continúa el temporal marítimo en el norte peninsular. Sábado: precipitaciones en el noroeste peninsular con acumulaciones importantes. Domingo: predominio de sol. 🌡️Temperaturas máximas propias de la época; mínimas más altas sin heladas. pic.twitter.com/FNs8BxzcOD — AEMET (@AEMET_Esp) November 19, 2026

Rachas muy fuertes en el norte y el este

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Predominarán las componentes oeste y suroeste, con intensidad moderada en la Península y Baleares, aunque soplará con más fuerza en los litorales de Galicia y el Cantábrico.

Se esperan rachas muy fuertes en los litorales gallegos, el área cantábrica y las montañas del norte. A últimas horas también podrán alcanzar esa intensidad en zonas montañosas del este.

En el noreste peninsular, por el contrario, el viento será flojo. En Canarias predominará el alisio en las islas orientales, mientras que en las occidentales será flojo y variable.

Suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas en el norte

Las temperaturas tendrán una evolución diferente según el territorio. Las máximas subirán en la mitad sur de la Península, pero bajarán en la mitad norte.

Las mínimas aumentarán en general, especialmente en los sistemas Béticos, aunque podrán descender puntualmente en el noroeste. En Baleares y Canarias no se esperan cambios significativos. También se prevén nevadas débiles en las montañas del norte por encima de los 2.000 metros y heladas débiles en los Pirineos.