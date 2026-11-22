El tiempo cambiará este domingo tras el paso del frente atlántico de la jornada anterior, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La llegada del anticiclón favorecerá una situación más estable en buena parte de España, aunque también dejará un descenso generalizado de las temperaturas. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tendrán avisos amarillos por fenómenos costeros, en una jornada marcada por el viento en el litoral cantábrico.

El anticiclón despejará los cielos tras las últimas lluvias

Durante las primeras horas del domingo todavía se notarán los efectos del frente que habrá atravesado la Península el sábado. Los cielos permanecerán cubiertos en el tercio norte y en algunas zonas del interior, donde podrán registrarse precipitaciones. En el noroeste, estas lluvias podrían aparecer en forma de nieve a partir de los 1.500-1.600 metros. Sin embargo, la situación irá mejorando a lo largo del día y los cielos quedarán poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.

Las excepciones estarán en los litorales de Galicia y del Cantábrico, además de los Pirineos, donde se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas. También podrían formarse brumas en zonas de montaña debido al paso del frente.

Cuatro comunidades, en aviso amarillo por el temporal marítimo

El viento y el estado de la mar serán dos de los elementos más destacados de la jornada. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tendrán avisos amarillos por fenómenos costeros. En el litoral cantábrico se esperan rachas muy fuertes de viento, mientras que el viento del oeste y noroeste predominará en la Península y Baleares.

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En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada. La intensidad será igualmente moderada en la mitad este y en el Cantábrico, y podrá alcanzar fuerza en los litorales de Cataluña y Baleares. En el resto de la Península soplará flojo, con viento del norte también flojo en Extremadura y el oeste de Andalucía.

Viernes: precipitaciones en Galicia; continúa el temporal marítimo en el norte peninsular. Sábado: precipitaciones en el noroeste peninsular con acumulaciones importantes. Domingo: predominio de sol. 🌡️Temperaturas máximas propias de la época; mínimas más altas sin heladas. pic.twitter.com/FNs8BxzcOD — AEMET (@AEMET_Esp) November 19, 2026

Las temperaturas bajarán en casi toda España

El descenso térmico será generalizado en la Península. Las temperaturas se mantendrán, en cambio, con pocos cambios en los archipiélagos.

Las bajadas podrán ser especialmente acusadas en dos zonas: las temperaturas máximas descenderán más de seis grados en el entorno de los sistemas béticos, mientras que las mínimas podrán caer más de seis grados en la meseta norte. El frío también dejará heladas débiles en las montañas de la mitad norte y, de forma puntual, en la meseta de Castilla y León.