A diferencia de ayer, la jornada del domingo está marcada por cielos despejados y temperaturas más frías, pero sobre todo por el fuerte viento que ha provocado en Cataluña heridas a 12 personas, dos de ellas graves por la caída de árboles.

Protección Civil mantiene activo su plan de prevención VENCAT por este temporal de viento, que puede dejar rachas máximas de entre los 70 y 80 kilómetros por hora en buena parte del territorio, incluida Barcelona, cuyo Ayuntamiento activó también anoche su plan de emergencias.

En esta ciudad una persona ha quedado herida grave al caerle encima un árbol en el cruce de la calle Marina con la avenida Icària, en el barrio de la Vila Olímpica. La otra persona que se encuentra grave estaba en Matadepera (Barcelona), cuando un árbol ha caído sobre un vehículo en la carretera BV-1221. Ambas fueron trasladadas al hospital.

La mayor parte de las personas afectadas por el viento participaban en una carrera popular. También en Barcelona, la caída de otro árbol de grandes dimensiones en la confluencia de la avenida de la Meridiana con la calle de Espronceda ha herido esta vez a nueve mujeres que intervenían en la Cursa de les Dones, aunque ninguna de gravedad.

Protección Civil ha explicado, además, que el viento ha derribado una farola en Sabadell (Barcelona), que ha alcanzado a una persona.

Este temporal ha obligado a los Bomberos de la Generalitat a atender casi 200 avisos de incidencias.

El viento, además de los fenómenos costeros, también ha sido protagonista en otras zonas del país. De hecho, el día ha comenzado con zonas de diez comunidades autónomas en aviso por rachas máximas de 70/80 kilómetros por hora y/o unas olas de entre cuatro y cinco metros en diversos puntos.

Estos avisos, que ahora son todos amarillos -peligro bajo-, han pasado de estar activados en lugares de diez comunidades a siete en el mapa de la Aemet, Agencia Estatal de Meteorología: Asturias (costeros), Islas Baleares (viento y costeros), Cantabria (costeros), Cataluña (viento y costeros), Galicia (costeros), País Vasco (costeros) y Comunidad Valenciana (viento).

En general, más frío que ayer

Las temperaturas han descendido respecto a la jornada de ayer, en la que las máximas en la mayoría de ciudades de la mitad norte del país no bajaron de los 15 grados, mientras que en las de la mitad sur muchas incluso superaron los 20 grados.

Hoy la máxima más baja entre las capitales de provincia se espera en Soria, 9 grados, donde los termómetros marcarán una mínima de 3 grados.

Parecido será lo que se registre en ciudades como León, Segovia o Burgos, con máximas de 10 grados y mínimas de 3-4 grados.

En Madrid, menos frío que en estas (14 de máxima y 7 de mínima), al igual que en Lugo (13 de máxima y 6 de mínima) o en San Sebastián (17 de máxima y 11 de mínima).

Y por encima de los 20 estarán en algún momento del día Valencia, Sevilla, Murcia, Málaga o Alicante. Ceuta y Melilla llegarán a los 21 y 22 grados, respectivamente, y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán de nuevo las máximas, entre los 25 y 26 grados.

Cambios el martes

Los fenómenos más significativos el lunes son probables nieblas extensas y densas en la meseta norte, y posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona.

Las temperaturas máximas bajarán en las regiones del Mediterráneo y subirán en el resto del tercio sur peninsular, las montañas de la vertiente atlántica y Pirineos; pocos cambios en el resto.

Las mínimas descenderán de forma generalizada en la península, así como en Baleares, donde se darán al final del día. Habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta norte.

Esto cambiará el martes, cuando la llegada de un frente atlántico dejará una situación de inestabilidad en la península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a la mayor parte del territorio, según la previsión de la Aemet.