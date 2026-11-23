La influencia de las altas presiones mantendrá este lunes el tiempo estable en buena parte de España, con cielos despejados o poco nubosos, aunque las nieblas matinales, el descenso de las temperaturas y el viento marcarán la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de nieblas extensas y densas en la meseta Norte, posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona y avisos amarillos en Cataluña por viento y fenómenos costeros.

Las precipitaciones quedarán restringidas principalmente a Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, mientras que un frente se aproximará por el noroeste y dejará un aumento de la nubosidad durante la tarde, con cielos cubiertos al final del día en esa zona.

Nieblas densas en el norte y lluvias débiles

Las nieblas serán uno de los fenómenos más destacados de la jornada, especialmente en Castilla y León, donde podrán ser localmente persistentes en la meseta. También se esperan brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Galicia, Cantabria, País Vasco y otras áreas del tercio norte.

En Galicia se esperan intervalos nubosos durante la primera mitad del día, con posibilidad de lluvias y chubascos débiles en el tercio occidental. En el resto de la comunidad predominarán las nubes medias y altas.

El área cantábrica también tendrá cielos nubosos, aunque con precipitaciones débiles y aisladas, más probables en la mitad oriental del País Vasco. En los Pirineos, las lluvias afectarán principalmente a la divisoria y a la cara norte, con nieve a partir de los 1.600 y 1.800 metros.

A lo largo de la tarde aumentará la nubosidad alta en buena parte de la Península, mientras que el cuadrante noroeste terminará la jornada con cielos más cubiertos por la aproximación de un frente.

Avisos por viento en Cataluña

El viento soplará flojo en el interior peninsular, con predominio de las componentes este y sur, aunque el cierzo será moderado en el valle del Ebro durante las primeras horas. En el litoral y Baleares predominará el viento moderado, con intervalos fuertes en algunos puntos de la fachada oriental peninsular y las islas.

En Cataluña, el viento del noroeste afectará al Ampurdán, mientras que en el tercio sur y la depresión central de Lérida soplará de componente oeste, amainando al final del día. La Aemet contempla posibles rachas muy fuertes en Tarragona, especialmente en el tercio sur de Cataluña. Los avisos amarillos en esta comunidad afectan al viento y a los fenómenos costeros.

También se esperan rachas muy fuertes durante la mañana en el interior norte de Castellón. En Andalucía, el levante será fuerte en el Estrecho durante la segunda mitad del día, mientras que en el golfo de Cádiz soplará viento de componente norte, que irá amainando.

Tiempo estable en Canarias

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el norte y este de las islas. Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará del nordeste, flojo o moderado, aunque podrá alcanzar intervalos fuertes en algunos litorales durante la tarde. En general, el archipiélago mantendrá una situación estable, sin cambios significativos en las temperaturas.

Bajada de temperaturas y primeras heladas

Las temperaturas máximas descenderán en las regiones mediterráneas, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y el litoral mediterráneo andaluz. Por el contrario, subirán en el resto del tercio sur peninsular, las montañas de la vertiente atlántica y los Pirineos.

Las mínimas bajarán de forma generalizada en la Península. En Baleares, el descenso se producirá al final del día, por lo que en algunos puntos las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche.

Además, se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte, así como localmente en la meseta Norte y en zonas de los sistemas Central e Ibérico.