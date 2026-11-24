La llegada de un frente atlántico provocará un episodio de inestabilidad meteorológica en buena parte de la Península, con cielos cubiertos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este a lo largo de la jornada. Las lluvias afectarán a la mayor parte del territorio, aunque quedarán al margen algunas zonas del área mediterránea, donde predominarán los intervalos nubosos. Galicia será una de las comunidades más afectadas por este episodio, con precipitaciones que podrán alcanzar intensidad localmente fuerte y mantenerse de forma persistente en el extremo occidental.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también recoge avisos amarillos por nieve en Galicia y el Principado de Asturias, así como en Castilla y León. Además, hay avisos amarillos por fenómenos costeros en Galicia y Asturias, que se extienden también a Cantabria durante las últimas horas del día.

La evolución del frente marcará el desarrollo de la jornada, con un aumento de la nubosidad y la llegada de precipitaciones a diferentes puntos de la Península. Sin embargo, no se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental. En estas regiones, al igual que en Baleares, se alternarán los intervalos nubosos, sin que las precipitaciones previstas para otras zonas tengan el mismo protagonismo.

En Galicia, las lluvias serán más abundantes y podrán resultar especialmente intensas y persistentes en el extremo occidental. Esta situación requerirá prestar atención a la evolución de las precipitaciones en esa parte de la comunidad, donde se contempla la posibilidad de episodios localmente fuertes.

La inestabilidad también se dejará notar en forma de nieve en las zonas montañosas del centro y norte peninsular. Las nevadas podrían dejar acumulados significativos en el sector occidental de la cordillera Cantábrica, uno de los puntos donde se esperan las condiciones más destacadas en cuanto a precipitaciones de nieve.

La cota de nieve se situará inicialmente entre los 1.300 y los 1.600 metros en el noroeste peninsular. En el resto del territorio se encontrará entre los 1.600 y los 1.800 metros, aunque irá descendiendo hasta situarse en torno a los 1.100-1.300 metros en el noroeste y los 1.400 metros en el resto al final de la jornada.

Además de las precipitaciones, se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día en algunas regiones de Cataluña y en zonas del interior sureste. Estas nieblas también podrían afectar a Baleares, Ceuta y Melilla. El paso del frente favorecerá igualmente la aparición de brumas y nieblas en diferentes puntos del territorio.

El viento comenzará predominando con intensidad floja y componente sur en la Península y Baleares, aunque soplará moderado en los litorales gallegos. En el Estrecho, por su parte, se espera levante moderado. A medida que avance la jornada, el viento irá arreciando y cambiará progresivamente a componente oeste en buena parte de la Península. La principal excepción estará en la fachada oriental y Baleares, donde continuará predominando el viento del sur.

Las mayores intensidades se esperan en los litorales de Galicia, el Cantábrico y el Ampurdán, donde el viento podrá alcanzar fuerza fuerte. Tampoco se descarta que se registren intensidades similares en Baleares y Alborán. Además, podrían producirse rachas muy fuertes, que también podrían extenderse a zonas montañosas del centro y este peninsular.

Predicción semanal: Esta tarde: predominio de sol. Martes: lluvia en el oeste, norte y centro peninsular; nieve a cota 1200 m. en el norte y 1400 m en el centro al final del día. Temporal marítimo en el litoral norte peninsular. (1/3) 🧵 pic.twitter.com/kr2ujhGpSD — AEMET (@AEMET_Esp) November 23, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en la mitad noroeste de la Península. Por el contrario, se esperan ascensos en las sierras del sureste y en el entorno de Alborán, mientras que en el resto del territorio predominarán los pocos cambios.

Las temperaturas mínimas subirán en la Península, aunque se contemplan descensos locales en Baleares y en el noroeste peninsular. En Canarias permanecerán sin cambios. Asimismo, se producirán heladas débiles en las zonas montañosas de la mitad norte de la Península.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. En el resto de las islas se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En Las Palmas de Gran Canaria los valores se situarán entre los 21 y los 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 20 y los 26 grados.