La entrada de aire frío sobre la Península, favorecida por la formación de un sistema de bajas presiones sobre Francia, dará lugar a una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en buena parte del país. Los cielos nubosos o cubiertos, las precipitaciones en la mitad norte, las nevadas en los principales sistemas montañosos y el descenso generalizado de las temperaturas máximas serán algunos de los fenómenos más destacados de la previsión. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas de montaña, interiores del tercio este y determinados tramos del litoral.

Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja en el País Vasco por viento y lluvia, y en Cantabria por viento y fenómenos costeros. Ambas comunidades estarán entre las zonas más afectadas por las condiciones meteorológicas adversas, con especial atención a las rachas de viento y a los fenómenos asociados al estado del mar. Además, el mapa refleja avisos de nivel amarillo en distintas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares, aunque los periodos y los fenómenos varían según el territorio.

Las precipitaciones tendrán una incidencia especial en el Cantábrico y el norte de Galicia, donde se prevén los mayores acumulados. En estas zonas, las lluvias podrían ser persistentes y alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos, sin descartar la aparición de tormentas ocasionales. La situación de inestabilidad afectará principalmente a la mitad norte peninsular, aunque también se esperan precipitaciones aisladas en la meseta sur y en las sierras del sudeste. Con menor probabilidad, las lluvias podrían extenderse a otros puntos del país, aunque no se esperan en los litorales de la mitad sur del Mediterráneo.

En cuanto a la nubosidad, predominarán los cielos cubiertos o muy nubosos en buena parte de la Península. No obstante, se abrirán algunos intervalos nubosos en el área mediterránea, Andalucía y el interior del nordeste peninsular. Esta distribución de la nubosidad estará condicionada por la entrada de aire frío y la situación de inestabilidad asociada al sistema de bajas presiones situado sobre Francia.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la presencia de nieve en las montañas del centro y norte peninsular. Las nevadas podrían dejar acumulados significativos en el oeste de la cordillera Cantábrica, la Ibérica norte y los Pirineos. La cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.700 metros en el centro peninsular, mientras que en el norte oscilará entre los 900 y los 1.400 metros. Estos valores permitirán que las precipitaciones sean en forma de nieve en distintas zonas de montaña, especialmente en las áreas donde se esperan los mayores espesores.

Por otro lado, se prevé la formación de bancos de niebla durante las primeras horas del día. Estos fenómenos serán probables en entornos de montaña, en la meseta sur y en el valle del Guadalquivir, por lo que podrían reducir la visibilidad de manera puntual en estas zonas.

El viento será otro de los elementos destacados de la previsión meteorológica. En la Península y Baleares soplará de componente oeste, generalmente con intensidad moderada, aunque podrá alcanzar fuerza en determinados puntos. Las rachas muy fuertes serán probables en los interiores del tercio este y en las zonas montañosas del centro y norte. También se esperan episodios de viento intenso en distintos tramos del litoral, especialmente en Galicia y el Cantábrico, así como localmente en las costas del Mediterráneo y en Baleares.

Estas rachas podrían afectar igualmente a otros puntos del litoral del país de manera puntual. La combinación de viento y precipitaciones contribuirá a mantener un ambiente desapacible en buena parte del territorio, especialmente en las zonas más expuestas a la entrada de aire frío.

24/11 11:30 AVISOS MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte del país. El descenso será especialmente notable en las zonas interiores del tercio sudeste peninsular, donde se espera una bajada más acusada. Por el contrario, no se prevén cambios significativos en el tercio occidental ni en el valle del Ebro.

Las temperaturas mínimas tendrán una evolución diferente según la zona. Se espera que asciendan en Baleares y en algunas áreas de la fachada oriental peninsular, mientras que predominarán los descensos en el resto de la Península y en Canarias. Además, se producirán heladas débiles en las montañas de la mitad norte, que podrían aparecer también de manera puntual en la meseta norte.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, donde podrán alcanzar intensidad localmente abundante. Las lluvias tampoco quedan descartadas en el resto del archipiélago, aunque en esas zonas se alternarán con intervalos nubosos. El viento soplará de componente alisio, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 20 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 19 y los 24 grados.