La situación meteorológica estará marcada por la inestabilidad en buena parte del norte y el oeste de la Península durante este jueves 26 de noviembre. La influencia de un sistema de bajas presiones situado sobre Europa y la llegada de un frente atlántico favorecerán la presencia de cielos nubosos, precipitaciones, nevadas en zonas de montaña y fuertes rachas de viento en diferentes comunidades. Entre las áreas que podrían registrar los fenómenos más destacados se encuentran el Cantábrico oriental, el Pirineo occidental, Baleares y el nordeste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos en varias comunidades autónomas. Cataluña destaca por la presencia de un aviso naranja por viento, mientras que también cuenta con avisos amarillos por nevadas y fenómenos costeros. Aragón presenta avisos por nieve, mientras que Cantabria y el País Vasco tienen avisos por precipitaciones y mala mar. Navarra también se encuentra bajo avisos por lluvia y nieve, y la Comunidad Valenciana mantiene avisos por viento. La situación requiere especial atención en las zonas afectadas por las rachas más intensas y el temporal marítimo.

El episodio de lluvias más significativo se espera en el Cantábrico oriental, donde se prevén precipitaciones persistentes y localmente fuertes. Los chubascos podrían ir acompañados de tormentas y afectar a diferentes puntos de la zona, aunque tenderán a remitir a medida que avance la jornada. La inestabilidad también alcanzará Baleares, donde se esperan precipitaciones que podrían presentarse en forma de chubascos, sin descartar alguna tormenta aislada.

Por otro lado, la llegada de un frente atlántico dejará lluvias en el noroeste peninsular y en el oeste del Sistema Central. En estas zonas predominarán los cielos nubosos, mientras que en buena parte de la mitad occidental de la Península se mantendrá una mayor presencia de nubes. En cambio, en la mitad este se esperan intervalos nubosos que tenderán a disminuir, con una evolución hacia cielos más despejados.

Las precipitaciones también estarán presentes en áreas de montaña, especialmente en el Pirineo occidental, donde se esperan nevadas con acumulados significativos. La nieve podría aparecer de forma más débil y menos probable en otros sistemas montañosos de la mitad norte peninsular. La cota de nieve se situará aproximadamente entre los 1.100 y los 1.400 metros, por lo que las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve en las zonas de mayor altitud.

En el resto del territorio, la nubosidad tendrá una distribución desigual. Los bancos de niebla aparecerán durante las primeras horas del día en entornos montañosos y en las mesetas. También podrían formarse, aunque con menor probabilidad, en el Cantábrico oriental y en Baleares. Especial atención merecen el oeste de la meseta norte y los valles fluviales de la meseta sur, donde las nieblas podrían ser densas y persistentes, reduciendo considerablemente la visibilidad durante varias horas.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En la Península y Baleares predominará la componente oeste, con intensidad moderada en los litorales, las islas y el tercio este peninsular. En el resto del territorio soplará generalmente flojo. Sin embargo, se esperan intervalos de viento fuerte y posibles rachas muy fuertes en el bajo Ebro, los interiores del nordeste, los Pirineos, el Ampurdán, Baleares y el litoral cantábrico. Estas condiciones podrían complicar las actividades al aire libre y acentuar la sensación de frío, especialmente en las zonas más expuestas.

25/11 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, lluvias, costeros y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Las temperaturas y Canarias

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso en los archipiélagos, mientras que en el tercio norte peninsular se esperan ligeros ascensos. En el resto del país apenas se producirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas, por su parte, bajarán en la mayor parte del territorio, con Galicia como excepción, ya que en esta comunidad se prevén valores nocturnos algo más elevados. También se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, así como de manera localizada en la meseta norte.

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones que podrían llegar a ser abundantes. Las lluvias tampoco se descartan en el resto de las islas. El viento soplará de componente nordeste, asociado al régimen de alisios, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas. En cuanto a las temperaturas, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife se esperan valores comprendidos entre los 19 y los 23 grados.