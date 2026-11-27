La situación meteorológica este viernes estará marcada por el alejamiento del sistema de bajas presiones situado sobre Europa, un cambio que permitirá la entrada de altas presiones y favorecerá una mayor estabilidad atmosférica en la Península. La jornada comenzará con abundante nubosidad en distintas zonas del territorio, especialmente en el extremo norte, la mitad occidental y Baleares, aunque la tendencia general será hacia una progresiva apertura de claros y cielos poco nubosos durante el día.

En cuanto al estado de los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mapa muestra avisos de nivel amarillo en Aragón y Cataluña durante las primeras horas de la jornada, concretamente en la franja de madrugada y primeras horas de la mañana por bajas temperaturas.

A pesar de esta mejoría, la estabilidad no será completa en todas las regiones. El Mediterráneo, el noroeste peninsular y los entornos montañosos conservarán una mayor presencia de nubes, mientras que las precipitaciones quedarán concentradas principalmente en Galicia y el área cantábrica. También podrían registrarse lluvias débiles y puntuales en el sudoeste peninsular.

Uno de los fenómenos más destacados de las primeras horas será la aparición de nieblas matinales, algunas de ellas densas, en diferentes puntos del país. Se esperan especialmente en la meseta norte, las depresiones del nordeste y determinados sectores de la meseta sur, Extremadura y el interior de Galicia. También serán probables en entornos de montaña, por lo que la visibilidad podría verse reducida durante las primeras horas de la jornada en estas zonas.

En el archipiélago balear, la nubosidad tendrá mayor protagonismo durante la primera parte del día. Se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormenta, aunque la previsión apunta a que estas precipitaciones irán remitiendo a partir del mediodía. Esta evolución permitirá una mejoría progresiva de las condiciones meteorológicas conforme avance la jornada.

En el norte peninsular, Galicia y el Cantábrico concentrarán las precipitaciones más probables, aunque serán débiles. La nubosidad también permanecerá más presente en el noroeste, donde la apertura de claros podría ser menos acusada que en otras zonas de la Península. En el sudoeste, por su parte, no se descartan algunas precipitaciones aisladas, sin que se espere que tengan un carácter generalizado.

Las heladas serán moderadas en los Pirineos, donde se concentrarán los registros más destacados de este fenómeno. También se esperan heladas débiles en las zonas montañosas de la mitad norte y del sureste peninsular, además de forma local en el este de las mesetas. Estas condiciones serán especialmente relevantes durante las primeras horas de la mañana.

Respecto al viento, predominará la componente oeste en la Península, generalmente con intensidad floja. Sin embargo, el viento soplará moderado en Baleares y en el tercio este peninsular. Durante las primeras horas del día se esperan intervalos fuertes de tramontana en el Ampurdán y Baleares, con posibles rachas muy fuertes. También podrían registrarse rachas localmente fuertes de cierzo en el bajo Ebro.

En las costas atlánticas de Galicia y del Cantábrico dominará el viento de componente sur, flojo o moderado. Mientras tanto, en el mar de Alborán y el Estrecho se establecerá el levante. En Canarias, el régimen de alisios será moderado, aunque se esperan intervalos fuertes.

La atmósfera se está estabilizando y las precipitaciones cada vez son más dispersas. A estas alturas del año, con las noches cada vez más largas, cuando el tiempo se estabiliza se producen noches frías y zonas de bancos de niebla y nubes bajas. Última imagen de satélite 🧵 pic.twitter.com/4mn4wa8EDt — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

La evolución térmica dejará contrastes entre las distintas zonas del país. Mientras que las máximas tenderán a subir en buena parte de la Península, los descensos previstos en los valles del nordeste y en Canarias marcarán la excepción a esta tendencia. En el arco mediterráneo y Baleares, los valores máximos se mantendrán sin cambios importantes. Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán en la mitad oriental peninsular y en los archipiélagos, subirán en el noroeste y permanecerán estables en el suroeste. Las heladas moderadas en los Pirineos y las débiles en otros sistemas montañosos completarán el panorama térmico de la jornada.

El archipiélago tendrá una jornada marcada por los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones, especialmente en el norte de las islas montañosas. No se descarta que las lluvias puedan extenderse también a otros puntos de Canarias. Los alisios soplarán de moderados a fuertes, con intervalos de mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre los 20 y los 23 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 19 y los 24 grados.