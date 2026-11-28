La jornada de reflexión estará marcada por la estabilidad atmosférica en buena parte de la Península y Baleares debido a la presencia de altas presiones. En estas zonas predominarán los cielos despejados y las nubes altas, aunque habrá algunas excepciones a lo largo del día. Las nieblas matinales serán uno de los fenómenos más destacados, especialmente en las mesetas, Extremadura y las depresiones del nordeste, donde podrán ser densas durante las primeras horas. No obstante, tenderán a levantar conforme avance la jornada.

En cuanto al estado de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Castilla-La Mancha y Extremadura presentan franjas amarillas por nieblas durante las primeras horas del sábado 28 de noviembre. A partir de las 12:00 horas, el mapa muestra el color verde en ambas comunidades, que se mantiene durante el resto de la jornada.

En Baleares y algunos puntos del litoral catalán también podrán aparecer intervalos de nubes bajas, aunque la situación general estará dominada por el predominio de cielos poco nubosos. Esta estabilidad inicial cambiará en el noroeste peninsular a partir del mediodía, cuando la llegada de un frente provocará un aumento de la nubosidad y dará paso a las precipitaciones en distintas comunidades.

Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León serán las zonas afectadas por este cambio de tiempo. Las lluvias podrán aparecer durante la segunda mitad del día, con especial atención a Galicia, donde se esperan las precipitaciones más abundantes. En concreto, será la mitad occidental de esta comunidad la que registre los episodios más destacados, sin descartar que las lluvias lleguen a ser fuertes.

Mientras tanto, en el resto de la Península y Baleares continuará predominando el tiempo estable, con cielos despejados o poco nubosos y sin cambios significativos en el panorama previsto, más allá de las nieblas de primeras horas y de las nubes bajas que puedan aparecer en algunos puntos.

En cuanto al viento, predominarán las rachas flojas y de dirección variable en la mayor parte de la Península y Baleares. Sin embargo, habrá algunas excepciones. En el noroeste peninsular y el Cantábrico soplará viento moderado del suroeste, con algún intervalo fuerte en las costas gallegas. Por su parte, la tramontana será moderada en el Ampurdán, aunque tenderá a perder intensidad a lo largo de la jornada. En el mar de Alborán y el Estrecho, el levante soplará con intensidad moderada.

Viernes: sin precipitaciones; en el interior peninsular, nieblas en los valles y heladas en zonas altas y de montaña. Sábado: lluvias en Galicia. Domingo: lluvias en Galicia y en las provincias del Cantábrico; probables en Canarias. 🌡️Temperaturas propias de la época. pic.twitter.com/uu8MwSACcQ — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

En cuanto a los valores térmicos, se espera una subida generalizada en la Península y Baleares, con la excepción de los litorales atlánticos, donde las temperaturas permanecerán sin cambios. En las zonas de montaña, las temperaturas permitirán todavía la aparición de heladas débiles, especialmente en los Pirineos, aunque también podrán registrarse de forma puntual en las mesetas y otros sistemas montañosos. En Canarias tampoco se esperan variaciones significativas en los registros térmicos.

El archipiélago tendrá una situación marcada por los cielos nubosos y la posibilidad de chubascos, especialmente en las islas occidentales. El Hierro será una de las zonas donde se esperan precipitaciones, mientras que en La Palma podrían registrarse los episodios más intensos, sin descartar que los chubascos lleguen a ser muy fuertes y dejen acumulados significativos. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin grandes cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los valores se situarán entre los 19 y los 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 18 y los 23 grados.