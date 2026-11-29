La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica en buena parte de la Península debido a la influencia de las altas presiones. Sin embargo, el avance de un frente atlántico de oeste a este provocará un cambio de tiempo en el noroeste, con un aumento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones en Galicia y el área cantábrica. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados o con nubes altas, aunque habrá zonas donde las nubes bajas, las brumas y las nieblas tendrán protagonismo durante las primeras horas del día.

En cuanto al estado de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mapa muestra avisos de nivel amarillo en Extremadura desde las 00:00 hasta las 11:00 horas. A partir de las 12:00 horas, la situación pasa a mostrarse en color verde, que se mantiene durante el resto de la jornada. De esta manera, los avisos se concentran en las primeras horas del día y desaparecen del mapa a partir del mediodía.

Uno de los fenómenos más destacados será la presencia de bancos de niebla matinales densos en ambas mesetas, Extremadura y las depresiones del nordeste. Estas nieblas podrán reducir la visibilidad durante las primeras horas, mientras que en el noroeste peninsular se esperan brumas asociadas al paso del frente atlántico. Además, las mesetas, Cataluña y Baleares tendrán intervalos de nubosidad baja, en parte relacionados con la formación de estas brumas y nieblas.

Con el avance del frente, Galicia y el área cantábrica registrarán cielos cubiertos y precipitaciones. Tampoco se descarta que las lluvias se extiendan a Castilla y León durante el paso de este sistema frontal. En los litorales del Levante podrán aparecer algunas lloviznas, mientras que en el resto de la Península se mantendrá el predominio de los cielos despejados o con presencia de nubes altas.

En cuanto al viento, predominará la componente norte, con intensidad floja en la Península y Baleares. La principal excepción estará en el Cantábrico, donde el viento soplará moderado coincidiendo con el paso del frente. También se espera levante en el mar de Alborán y el Estrecho, mientras que en Canarias el viento será flojo de componente norte.

Tiempo previsto el domingo #29N En cuanto a precipitaciones, un frente se va a ir desplazando por el extremo norte, con lluvias en Galicia y en las provincias del Cantábrico. Adjuntamos mapa de precipitación prevista cada 6 horas, de 7 a 13 (mañana) y de 13 a 19 (tarde) 🧵 pic.twitter.com/4y9C1zUHdh — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2026

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con caídas que podrán ser especialmente importantes en algunas zonas del interior de Asturias y Cantabria, donde el descenso podría superar los seis grados. Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán en Galicia y subirán ligeramente en el resto del territorio. En el extremo norte, los valores mínimos se alcanzarán al final del día. Además, se esperan heladas débiles en los Pirineos y, de forma localizada, en la meseta norte y el sistema Ibérico.

En el archipiélago predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de precipitaciones en el norte de las islas montañosas. Esta situación contrastará con el predominio de cielos despejados o con nubes altas previsto para buena parte de la Península. En cuanto al viento, soplará flojo de componente norte. Respecto a las temperaturas, se espera una ligera subida de los valores térmicos en el conjunto de Canarias; de hecho, en Las Palmas de Gran Canaria estarán entre 19 y 24 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife estarán entre 19 y 25.