El 80% de los españoles cree que su movilidad urbana empeora la calidad de vida

Casi ocho de cada diez españoles consideran que la movilidad en sus ciudades impacta de forma negativa en su calidad de vida, según un estudio realizado por Midas, que sitúa a Madrid (87%), Cataluña (81%) y Andalucía (79,5%) como las comunidades más afectadas por los problemas de desplazamiento urbano.

La vuelta a la rutina incrementa el estrés

El informe señala que la reincorporación tras el verano supone un aumento en los niveles de estrés asociados a la movilidad, ya que los ciudadanos vuelven a enfrentarse a atascos, problemas de aparcamiento y desplazamientos largos. Jocelyne Bravo, directora de Marketing & Communications de Midas España, explicó que "después de semanas de desconexión, enfrentarse nuevamente a los problemas cotidianos de transporte genera un impacto emocional considerable en los ciudadanos, aumentando sus niveles de estrés cada vez que tienen que realizar un desplazamiento en vehículo por la ciudad".

Vehículo privado, opción mayoritaria

En cuanto a los hábitos de transporte, el estudio refleja que 4 de cada 10 españoles utilizan su vehículo propio —coche, moto o bicicleta— como principal medio de movilidad urbana. En la mayoría de los casos, los desplazamientos se realizan en solitario. Como alternativas, un 23% de los encuestados opta por moverse a pie y un 20% recurre al transporte público.

Motivos que afectan al bienestar emocional

Entre los factores que más influyen de manera negativa en el bienestar de la población, el 35,6% de los participantes señaló el exceso de tiempo invertido en recorrer trayectos o buscar aparcamiento. Además, casi la mitad (45%) tarda entre 30 minutos y una hora en llegar a su puesto de trabajo o centro de estudios, lo que refuerza la percepción de que la movilidad impacta directamente en la calidad de vida.

El estrés y el agobio de los desplazamientos se sitúan como el segundo motivo de malestar (34,9%), seguidos de la preocupación por los efectos de la contaminación en la salud (28,1%).

Situaciones más problemáticas en la movilidad

El análisis detalla que las circunstancias que generan más tensión a los ciudadanos son llegar tarde por el tráfico (49,8%) y no encontrar estacionamiento (47,6%). Otras situaciones que afectan al día a día son tener que llevar el vehículo al taller (29,8%) y perder el transporte público (26,3%).

Bravo destacó que "estos datos confirman que la movilidad no es solo una cuestión de infraestructuras, sino un factor determinante en la salud emocional de las personas" y subrayó que la compañía trabaja para minimizar los inconvenientes relacionados con el mantenimiento de los vehículos.