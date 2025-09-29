La nueva señal de tráfico que únicamente se podrá ver en áreas reservadas al tránsito peatonal

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado el catálogo oficial de señales de circulación con la incorporación de la señal S-30a, destinada a indicar las áreas reservadas exclusivamente para el tránsito de peatones. Con esta modificación, se refuerza la señalización vinculada al uso peatonal en las vías urbanas.

La nueva señal se añade a un conjunto ya consolidado de pictogramas que regulan la circulación, advierten de peligros o informan de servicios. En este caso, la S-30a se centra en delimitar claramente los espacios en los que no se permite el acceso de vehículos, independientemente de su tamaño o categoría.

Finalidad de la nueva señal

El propósito de la S-30a es evitar confusión entre distintos tipos de áreas peatonales. Hasta ahora, la señalización de zonas con preferencia para viandantes podía generar interpretaciones sobre la entrada de vehículos de residentes, bicicletas o servicios de reparto. Con esta nueva incorporación, se establece una diferencia visual inmediata entre prioridad peatonal y exclusividad peatonal.

➡️ Se incorpora al catálogo actualizado de señales la S-30a, que indica una zona reservada exclusivamente para el uso peatonal. #NuevasSeñales pic.twitter.com/b20bpXq7oP — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 6, 2025

La DGT ha explicado que el uso de esta señal es especialmente relevante en entornos urbanos de gran afluencia, como cascos históricos, áreas comerciales y plazas de acceso restringido. La claridad en la señalización se traduce en una reducción de conflictos entre peatones y conductores, así como en una mejor ordenación del espacio público.

Contexto normativo y aplicación práctica

La incorporación de la S-30a implica que, a partir de ahora, su uso queda habilitado para cualquier administración competente en materia de tráfico, especialmente los ayuntamientos.

La instalación de la señal corresponderá a las corporaciones locales, que son quienes regulan el acceso y circulación en vías urbanas. Así, cada municipio podrá decidir en qué calles o zonas aplicar esta señal, de acuerdo con sus planes de movilidad y normativas de tráfico específicas.

Además, la actualización del catálogo implica que la S-30a se incorporará de manera inmediata a los materiales de formación de conductores. Los aspirantes a obtener el permiso de circulación deberán conocer su significado y el marco normativo asociado, como parte de los contenidos exigidos en los exámenes teóricos.

Relación con nuevas formas de movilidad

En los últimos años, la DGT ha impulsado una revisión del catálogo de señales para adaptarlo a cambios en la movilidad urbana, como la irrupción de los vehículos de movilidad personal —patinetes eléctricos— y el refuerzo de la seguridad de los ciclistas. La S-30a se suma a este proceso de modernización, cuyo objetivo es ofrecer una señalización más clara y ajustada a la realidad actual de las ciudades.

La incorporación de esta señal también se vincula a las políticas de accesibilidad. Al reservar espacios de circulación exclusiva a los peatones, se facilita el tránsito de personas con movilidad reducida y se garantiza que el entorno urbano responda a los estándares de seguridad establecidos por la normativa europea.